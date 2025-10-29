Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
Uraloğlu: Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi
Türkiye acil tıpta ileri seviyede
Son bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
TBMM'den Birinci Meclis'e kortej yürüyüşü

Ankara'da Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü kutlamalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Birinci Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2025 22:11, Son Güncelleme : 29 Ekim 2025 22:15
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda TBMM önünden Ulus'taki ilk Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, bulvara çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Askerler büyük boy Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini taşırken, yabancı okullardan gelen öğrenciler de ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüşte yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, kuvvet komutanlıklarından oluşan timler, AFAD ekipleri, AKUT, UMKE, milli takım sporcuları, izciler, seğmenler, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan kortej, Karma Bando marşları eşliğinde ilerleyerek, vatandaşların alkışları arasında geçişini tamamladı.

Atatürk Bulvarı'ndan Ulus Meydanı'na ulaşan kortejin yürüyüşü ilk Meclis önünde son buldu. Öte yandan Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar ise ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, kortejdekilere sevgi gösterisinde bulundu.

"Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum"

Kortej yürüyüşüne çocukları ve eşiyle katılan Tuğba Özal Özkan, "Mutluyuz bugün. Cumhuriyetimizin 102'nci yılı hepimize kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun. Her sene geliyoruz. 6 yıldır Ankara'da yaşıyoruz zaten. Ankara'da bu kutlu günü Kızılay'da hep birlikte kortej eşliğinde kutlayacağız inşallah" dedi.

"Bize kültürümüzü, cumhuriyetin geleneklerini, göreneklerini gösteriyorlar, anlatıyorlar"

Kızı çalıştığı için torunlarını yanına alıp kortej izlemeye geldiğini belirten Ayşe Yetimoğlu, "Kocaman duygularla doluyum. İçimde bir heyecan. Her zamankinden daha fazla. İçim kıpır kıpır. Çocuklarımla birlikte bu günü dolu dolu yaşamak için geldik. Anıtkabir'e de giderim ama 2 senedir kortej izliyorum. Çok güzel hazırlanıyorlar. Bize kültürümüzü, cumhuriyetin geleneklerini, göreneklerini gösteriyorlar, anlatıyorlar. O açıdan da çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.

SOLOTÜRK'ten selamlama uçuşu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK, kortej için selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Bulvarda toplanan vatandaşlar selamlama uçuşunu ilgi ve coşkuyla takip etti ve o anları cep telefonları ile kaydetti.

