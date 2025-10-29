Enkaz başında 14. saat: Hummalı çalışma sürüyor

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı.

Toplam 627 personelin katılımıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında, gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir (12) ve Nisa'nın (14) cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara (18) ise enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Çalışmaların 14. saatine girilirken, ekiplerin enkaz altında kalan baba Levent (44) ve anne Emine Bilir'e (37) ulaşmak için yürüttüğü operasyon devam ediyor. Akşam saatlerinde ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları havadan dronla görüntülendi.