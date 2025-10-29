Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
Uraloğlu: Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi
Türkiye acil tıpta ileri seviyede
Son bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
Kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 yaralı

Beyoğlu'nda kız istemeye gelen bir ailenin sokakta patlattıkları havai fişeklerden birinin eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Yangında, mahsur kalarak dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Hava fişeklerin patlatılma anları kameraya yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2025 23:11, Son Güncelleme : 29 Ekim 2025 23:17
Yangın, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, kız istemeye gelen erkek tarafı yanlarındaki havai fişeği patlatarak sokakta yürüdü. Patlatılan havai fişeklerden biri sokakta bir eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında binada bulunan 4'ü çocuk toplamda 8 kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Mahsur kalanlara ilk müdahaleyi komşular yaptı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 8 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Mahsur kalarak dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Mahalle sakini Yakup Akbaba, "Kız istemeye geldiler havai fişek fırlattılar. Havai fişeğin birisi binaya geldi. Evin yandığını gördük hemen koştuk. 2 dairede bulunanları kurtardık. Yüzlerimizi bağlayarak üst kata çıktık arkadaşlarla. Sonra itfaiye geldi içeride bulunanları kurtardı" dedi.

