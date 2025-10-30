Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Samsun'un Bafra ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 07:24, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 07:32
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin tesisteki diğer bölümlere sıçramasıyla yangın büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine 13 itfaiye aracı, 4 TOMA, 8 vidanjör ve 50 personel sevk edildi. Ayrıca, bölgeye çok sayıda AFAD ve jandarma ekibi de gönderildi.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Fabrikada soğutma ve atık malzemelerin boşaltılması çalışmaları sürüyor.