Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Bir ihbarla başladı: Bahisçi hakem ve futbolculara büyük gözaltı
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Ehliyetini yenilemeyen 1,8 milyon kişi için son uyarı
Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
Uraloğlu: Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi
Türkiye acil tıpta ileri seviyede
Son bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
Bir ihbarla başladı: Bahisçi hakem ve futbolculara büyük gözaltı

371 hakemin suç olduğunu bilerek bahis oynadığı ortaya çıktıktan sonra hakem, futbolcu ve kulüp yöneticilerini kapsayan büyük soruşturma bir ihbarla başladı. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarı ciddi bulunca Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakemlerin listesini ve kimlik bilgilerini istedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 07:42, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 07:43
Türk futboluna yönelik temiz eller operasyonu derinleştikçe önemli detaylar gün yüzüne çıkıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, devasa bir bahis organizasyonunu ortaya çıkarttı. 371 hakemin bahis oynadığının belirlendiği soruşturma, bir suç duyurusuyla başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) hakemlerin kimlik bilgilerini talep eden Başsavcı Akın Gürlek, gelen veriler doğrultusunda düğmeye bastı.

BAHİS OYNANAN MAÇLAR BELİRLENİYOR

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TFF'nin savcılığa bildirdiği hakem listesi üzerinde çalışmalara başladı. İddaa, Bilyoner, Nesine ve Misli gibi bahis platformlarından gelen kayıtlarla soruşturmanın kapsamı genişletildi. Bu süreçte MASAK, bazı isimlerin şüpheli para transferleri yaptığını tespit etti. Hakemlerin hangi maçlara bahis oynadığı, ne zaman ve nereden sisteme giriş yaptıkları detaylı şekilde araştırılıyor.

SAVCILIK İHBAR HAVUZU OLUŞTURDU

Bu süreçte savcılığa spor camiasından da şikayet yağıyor. İhbar sayısı her geçen gün artarken, futbolcular, kulüp başkanları ve yöneticilerine ilişkin bilgilerin titizlikle değerlendirildiği özel bir ihbar havuzu oluşturuldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 15 kişi hakkında yürütülen bahis soruşturması da İstanbul'daki dosya ile birleştirildi. Savcılık, dijital ödeme sistemleri üzerinden uluslararası bahis oynayan çok sayıda isim hakkında işlem yapmaya hazırlanıyor.

