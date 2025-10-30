Bursa'da firari hükümlü çalıntı motosikletle yakalandı

Şüphelinin kullandığı plakasız motosikletin de çalıntı kaydının olduğu ortaya çıktı.

Polisin takibi sonucu yakalanan Suriye uyruklu şüpheli Muhammed G.'nin hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi 8 ayrı suçtan aranması bulunan cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

