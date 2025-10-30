Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi

Edirne ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarına gelen tır cinsi iki araç şüpheli bulunarak takibe alındı.

Gerçekleştirilen detaylı aramada, narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı kontrollerde, araçların gizli bölmelerinde esrar cinsi uyuşturucu madde bulundu.

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerinin zehir tacirlerine karşı mücadelesini aralıksız sürdürdüğünü ve kaçakçılara geçit vermediğinin altını çizdi.

Ticaret Bakanlığı ayrıca "yüzyılın küresel felaketi" olarak nitelendirilen uyuşturucu ticaretiyle mücadeleyi, öncelikli hedeflerimiz arasında gördüklerini vurguladı.