Akademi dışında okuyanlar için JSGA yeterlik sınav şartı kaldırıldı

27 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (JSGA) yetiştirilemeyen sınıf ve branşlardaki personelin diğer üniversitelerde aldığı eğitim sürecinde önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, artık bu öğrenciler subay veya astsubay nasbedilebilmek için yeterlilik sınavına girmeyecek.

Yeni düzenlemeyle, öğrenciler ilgili fakülte veya yüksekokulu başarıyla bitirdiklerinde, doğrudan teğmen veya astsubay çavuş olarak nasbedilecek. Yani, JSGA tarafından yapılan yeterlilik sınavı şartı tamamen kaldırıldı. Mezuniyet tarihi, aynı zamanda nasıp tarihi olarak kabul edilecek.

Eski düzenleme nasıldı?

2018 yılından beri yürürlükte olan eski yönetmeliğe göre, öğrencilerin subay veya astsubay olabilmeleri için JSGA tarafından yapılan yeterlilik sınavında başarılı olmaları zorunluydu. Ayrıca mazeret nedeniyle sınava giremeyenlerin durumu çıkarılacak yönergelerle belirleniyordu.

Yeni düzenlemenin etkisi

Bu değişiklikle birlikte, diğer üniversitelerde yetiştirilen jandarma ve sahil güvenlik öğrencileri için mezuniyet sonrası ek bir sınav süreci ortadan kalktı. Böylece, nasıp işlemleri doğrudan mezuniyet tarihine bağlanarak bürokratik süreçler sadeleştirilmiş oldu.

Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi ve İçişleri Bakanı tarafından yürütülecek.