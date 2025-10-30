Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Bir ihbarla başladı: Bahisçi hakem ve futbolculara büyük gözaltı
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Ehliyetini yenilemeyen 1,8 milyon kişi için son uyarı
Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
Uraloğlu: Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi
Türkiye acil tıpta ileri seviyede
Son bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı

Faiz oranlarındaki 1,5 puanlık düşüşle birlikte konut kredilerinde dipten dönüş sinyali gelirken, kredili satışların payında da artış eğilimi dikkat çekiyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 09:33, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 09:31
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı

Sıkı para politikası ve yüksek faizler konut kredilerinde yavaşlamayı hatta dönem dönem durgunluğu getirdi. Son haftalarda ise konut kredi ve konut kredi faizlerinde hareketlenme var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre konut kredi bakiyesi bir yılda yüzde 33,61, son bir ayda yüzde 2,5 büyümeyi geçti ve 634 milyar liraya ulaştı. Konut kredilerinin toplam tüketici kredileri içindeki payı da yüzde 24,15'e yükseldi, kredili konut satışının payı da yüzde 14'ü aştı. Her ne kadar yüzde 2,69-2,79 aylık faizler uygulansa da önceki aylara göre 1-1.5 puanı varan düşüşler konut kredisine ilginin yeniden canlanmasına neden olmuş görünüyor.

Kamu mevduat bankaları ağustos sonundan itibaren konut kredi faizlerinde indirime başladı. Kamu mevduat bankaları aylık yüzde 2,69-2,79 seviyesinden konut kredisi kullandırmaya başlarken özel bankalar da son haftalarda kamu mevduat bankalarını takip etmeye başladı. Ve yerli ve yabancı özel bankalarda yüzde 3,19-3,79 seviyelerinde olan aylık konut kredi faizleri yüzde 2,69- 2,8 arasına çekildi ve kamu mevduat bankalarının seviyesine getirildi. Her ne kadar önceki yıllarda olduğu gibi konut kredi faizleri yüzde 1'in altına inmemiş olsa da geçen aylarda sıkı para politikası nedeniyle çok daha yüksek seviyelerinden gerilemiş oldu. Bu düşüş konut kredi kullanımında da dipten dönüşün işareti oldu.

BDDK verilerine göre bankacılık sektöründe son bir yılda konut kredi bakiyesi yüzde 33,61 arttı, kamu mevduat bankalarında bu oran 1,33 seviyesinde oldu. Kamu mevduat bankaları toplam konut kredi bakiyesinin yüzde 43'üne sahip. Yerli özel mevduat bankalarında faiz indirimine paralel son bir ayda konut kredi bakiyesi yüzde 4,03 gerçekleşti, yabancı mevduat bankalarında ise yüzde 3,18 seviyesinde bir ayda artış yaşandı. Yerli özel mevduat bankalarında son bir yılda konut kredi bakiyesi artışı yüzde 50,3, yabancı mevduat bankalarında ise yüzde 60,3 olarak hesaplandı. Yerli ve yabancı mevduat bankaları konut kredi faizini kamu mevduat bankaları seviyesine çektikleri son bir ayda konut kredi büyümesinde kamu mevduat bankalarını geride bırakmayı başardı.

Kredili konut satışı payı yüzde 14'ü aştı

Türkiye İstatistik Kurumu verileri de konut kredilerindeki hareketlenmeyi ortaya koyuyor. TÜİK verilerine göre eylülde ipotekli konut satışları geçen yıla göre yüzde 34,4 arttı, bu yılın ilk 9 ayında ise yükseliş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76'yı buldu. İpotekli konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı da yüzde 14,1 olarak gerçekleşti. Temmuzda ipotekli konut satışlarının payı yüzde 12,9'a kadar gerilemişti, en düşük seviye ise yüzde 4,4 ile Aralık 2023'te yakalanmıştı. Uzmanlar toplam konut satışlarında eylülde yılın en yüksek aylık satışa ulaşıldığını faiz indirimlerinin devamı ve konut kredilerine yansıması durumunda ise konut satışında rekor kırılabileceğini vurguladı. Kredi erişimine yönelik düzenlemelerde gevşeme olması da bu rekoru doğurabilecek sebepler arasında sayılırken tasarruf finansmanına yönelik artan ilginin de ipotekli satışlardaki yükselişi etkilediği kaydedildi.

Her ne kadar ipotekli satışlar artsa konut kredi faizleri düşüş eğiliminde olsa da halen daha geri ödeme çok yüksek seviyelerde bulunuyor. Bankaların internet sitesinden yapılan hesaba göre yüzde 2,69 faizle kullanılan 10 milyon liralık konut kredisi 120 ay sonunda 33.7-40 milyon lira olarak geri ödeniyor.

Konut kredi faizi 2 yılın en düşük seviyesinde

Konut kredilerinde büyüme başlaması toplam tüketici kredileri içinde konut kredilerinin payının da en düşük seviyelerinden yeniden artışa geçti. Toplam tüketici kredileri içinde konut kredilerinin payı 21 Ekim itibariyle yüzde 24,15'e yükseldi ve en düşük gördüğü seviye olan yüzde 24'ten hareketlenme başladı. Merkez Bankası verilerine göre de konut kredileri ağırlıklı ortalama akım verisi yüzde 37,91'e geriledi bu oran 2023 Eylül'den bu yana görülen en düşük seviyeye işaret ediyor.

ŞEBNEM TURHAN

