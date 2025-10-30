Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
Suriye Ordusu Türk kışlalarında eğitimde
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Bir ihbarla başladı: Bahisçi hakem ve futbolculara büyük gözaltı
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Ehliyetini yenilemeyen 1,8 milyon kişi için son uyarı
Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Siber suçlara yönelik 6 ilde operasyon: 30 tutuklama

Siber suçla mücadele kapsamında Sinop merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonların detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltına alınan 32 şüpheliden 30'unun tutuklandığını duyurdu.

30 Ekim 2025 09:56
Suç ve suçluyla mücadele yurdun dört bir yanında aralıksız sürdürülüyor.

Emniyet güçlerinin özverili çalışmalarıyla, vatandaşın huzuru ve güvenliği sağlanıyor.

Bu kapsamda son olarak gerçekleştirilen 'siber suçla mücadele' operasyonlarının detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

"GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLERDEN 30'U TUTUKLANDI"

Sinop merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Sinop merkezli 6 ilde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 7258 sayılı futbol ve diğer bahis müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 32 şüpheliyi yakaladık. 30'u tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

"ŞÜPHELİLERE AİT 5 ARAÇ VE 410 BANKA HESABINA EL KONULDU"

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait; 5 adet araç ile 410 adet banka hesabına el konuldu.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Sinop merkezli İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

