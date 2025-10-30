Altının gramı 5 bin 348 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 300 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üstünde 5 bin 348 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 165 liradan, Cumhuriyet altını ise 36 bin 550 liradan satılıyor.

Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,9 artışla 3 bin 965 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında aralık ayındaki toplantıda faiz indiriminin kesin olmadığını söyledi.

ABD-Çin görüşmesinden gelen olumlu mesajlar ile Fed'in faiz kararına rağmen dolar endeksindeki gerilemenin etkisiyle altın fiyatlarında yükselişler öne çıkıyor.

Analistler, Avro Bölgesi'nde eylül ayı işsizlik oranı ile ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 3 bin 750 doların destek, konumunda olduğunu kaydetti.