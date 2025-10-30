Altının gramı 5 bin 348 liradan işlem görüyor

Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
Suriye Ordusu Türk kışlalarında eğitimde
Suriye Ordusu Türk kışlalarında eğitimde
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Bir ihbarla başladı: Bahisçi hakem ve futbolculara büyük gözaltı
Bir ihbarla başladı: Bahisçi hakem ve futbolculara büyük gözaltı
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Ehliyetini yenilemeyen 1,8 milyon kişi için son uyarı
Ehliyetini yenilemeyen 1,8 milyon kişi için son uyarı
Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının gramı 5 bin 348 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 348 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 165 liradan, Cumhuriyet altını 36 bin 550 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 10:16, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 10:35
Yazdır

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 300 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üstünde 5 bin 348 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 165 liradan, Cumhuriyet altını ise 36 bin 550 liradan satılıyor.

Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,9 artışla 3 bin 965 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında aralık ayındaki toplantıda faiz indiriminin kesin olmadığını söyledi.

ABD-Çin görüşmesinden gelen olumlu mesajlar ile Fed'in faiz kararına rağmen dolar endeksindeki gerilemenin etkisiyle altın fiyatlarında yükselişler öne çıkıyor.

Analistler, Avro Bölgesi'nde eylül ayı işsizlik oranı ile ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 3 bin 750 doların destek, konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber