Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
Suriye Ordusu Türk kışlalarında eğitimde
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Bir ihbarla başladı: Bahisçi hakem ve futbolculara büyük gözaltı
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Ehliyetini yenilemeyen 1,8 milyon kişi için son uyarı
Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık dökümü yaptığı tespit edilen Antalya ve Finike belediyelerine toplam 3 milyon 739 bin 452 TL idari para cezası uyguladı.

30 Ekim 2025 10:29
İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Turunçova Mahallesi'nde bulunan toprak alana belediyeye ait yol süpürme kamyonundan atık bırakıldığı belirlendi.

Belediyeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza verildi.

Finike Belediyesi atıkları açık alana döktü

İl müdürlüğü ekiplerince Finike ilçesinde yapılan denetimlerde ise Alakır Çayı yakınlarındaki alana Finike Belediyesi'ne ait araçlarla bahçe ve sera atıkları başta olmak üzere çeşitli plastik ve karışık atıkların bırakıldığı tespit edildi.

Ayrıca, alanda bulunan atıkların bir kısmının yanmaya devam ettiği belirlendi.

Finike Belediyesi'ne de 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza uygulandı.


