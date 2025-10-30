Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Türkiye'nin ünlü burger markası konkordato ilan etti!

Enburger markası altında faaliyet gösteren Yesen Burger, yaşadığı ekonomik kriz sonrası konkordato ilan etti. mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

30 Ekim 2025
Türkiye'nin ünlü burger markası konkordato ilan etti!

Türkiye'nin yerli burger markalarından Yesen Burger, mali zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. "Enburger" markasıyla faaliyet gösteren şirket için mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yayımladığı kararda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı Enburger Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne konkordato kapsamında 3 aylık geçici mühlet verildiği bildirildi.

Mahkeme 7 günlük itiraz süresi tanıdı

Mahkeme, süreci yönetmek üzere 3 konkordato komiserinin atanmasına hükmetti. Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre ayrıca, İcra İflas Kanunu'nun 288. maddesi gereğince alacaklılara 7 günlük itiraz süresi tanındı. Bu süre içinde alacaklılar, konkordato talebine itiraz ederek şirketin mali yapısına ilişkin delillerini sunabilecek.

Marmara Bölgesi'nde 18 şubesi bulunuyor

2000'li yılların başında kurulan Yesen Burger, "Bİ YESEN anlarsın" sloganıyla uzun yıllar boyunca yerli burger markaları arasında kendine güçlü bir yer edinmişti. Marmara Bölgesi'nde 18 şubesi bulunan marka, 250 çalışanıyla faaliyet gösteriyordu.

Yüksek kira giderleri ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar

Yesen Burger, son yıllarda büyüme stratejisi kapsamında her yıl 10 yeni şube açmayı planlıyordu. Ancak artan maliyetler, yüksek kira giderleri ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, şirketin finansal yapısını zorladı.

Yesen Burger'in konkordato süreci tamamlanana kadar faaliyetlerine devam edeceği, mahkeme süreci sonucunda şirketin yeniden yapılanma planı sunmasının beklendiği ifade edildi.

