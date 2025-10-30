Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
Suriye Ordusu Türk kışlalarında eğitimde
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Bir ihbarla başladı: Bahisçi hakem ve futbolculara büyük gözaltı
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Ehliyetini yenilemeyen 1,8 milyon kişi için son uyarı
Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Bakan Bayraktar: Akkuyu'da elektrik üretimi 2026'da başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2026'da elektrik üretimine başlaması planlanıyor ve bu, enerji çeşitlendirme yolculuğumuzda tarihi bir dönüm noktası olacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 11:04, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 11:01
Bakan Bayraktar: Akkuyu'da elektrik üretimi 2026'da başlayacak

Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen 18. Verona Avrasya Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Türkiye'nin coğrafi, ekonomik ve siyasi açıdan kıtaların kesişme noktasında bulunduğuna işaret eden Bayraktar, "Bu konum, Türkiye'ye bölgesel ve küresel işbirliğinin ağırlık merkezi olarak doğal bir avantaj sağlıyor. Küresel belirsizlik karşısında Türkiye'nin stratejisi çok net, esnek, ileriye dönük ve çeşitlendirilmiştir." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'nin ekonomik büyüme ve stratejik vizyonunun merkezinde enerjinin yer aldığını belirterek, "Amacımız, sıfır emisyona dönüşüm sürecimizde güvenli, güvenilir ve uygun fiyatlı enerji sağlamak. Türkiye'nin toplam kurulu güç kapasitesi şu anda 121 gigavatı aşıyor ve bunun yüzde 60'ından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor. Bu oran, Türkiye'yi bölgedeki liderler arasına sokuyor." diye konuştu.

Türkiye'de rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle projelerine yerli ve yabancı yatırımların sürdüğünü anlatan Bayraktar, "Aynı zamanda, artan talebimizi karşılamak için temiz, güvenilir ve baz yük elektrik enerjisi sağlamada hayati rol oynayacak nükleer enerji alanında da kararlı adımlar atıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya ile Türkiye'nin en büyük enerji projelerinden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) dört ünitenin inşa edildiğini anımsatan Bayraktar, "Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2026'da elektrik üretimine başlaması planlanıyor ve bu, enerji çeşitlendirme yolculuğumuzda tarihi bir dönüm noktası olacak." dedi.

Doğal gaz ve petrolde artan üretim

Bayraktar, Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin uzun vadeli bir ortaklık olduğunu vurgulayarak, bu ortaklığın teknoloji paylaşımı, insan sermayesi geliştirme ve endüstriyel katılımı içerdiğini söyledi.

Türkiye'nin 2050 itibarıyla Trakya bölgesi ve Sinop'taki projelerle 20 gigavat nükleer enerji kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini vurgulayan Bayraktar, küçük modüler reaktörlere yönelik projelerle de enerjide istikrar ve esnekliği arttıracaklarını kaydetti.

Doğal gazda Rusya, Azerbaycan ve İran'la ortaklıkları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısını geliştirdiklerini belirterek, "TürkAkım ve TANAP gibi projelerle, Türkiye sadece kendi arz sağlamakla geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgesel bir enerji merkezi haline gelerek doğudan batıya gaz akışını kolaylaştırıyor ve Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunuyor." ifadesini kullandı.

Karadeniz'de 785 milyar metreküp rezerviyle Sakarya doğal gaz sahasında üretimin yakında günlük 40 milyon metreküpe çıkacağını belirten Bayraktar, Gabar'daki petrol sahasındaki üretimin günlük 80 bin varile çıktığını kaydetti.

Bayraktar, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2030'a kadar enerji tüketimini yüzde 16 azaltmayı hedeflediklerini anlatarak, söz konusu alanda 20 milyar doları aşan yatırımla binlerce kişiye istihdam yaratacaklarının altını çizdi.

Türkiye'nin enerjide artan rolünün, ekonomik etkisini de arttırdığına işaret eden Bayraktar, "Bu durum, Türkiye'yi lojistik, imalat ve teknoloji sektörleri, istikrar, bağlantı ve aynı anda birden fazla pazara erişim arayan yatırımcılar için cazip bir destinasyon haline getirmektedir. Orta Asya'dan Avrupa'ya, Akdeniz'den Afrika'ya, Türkiye bir enerji, ticaret ve inovasyon merkezi haline gelmektedir." dedi.

