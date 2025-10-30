Bu hafta 8 film vizyona girecek

Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
Suriye Ordusu Türk kışlalarında eğitimde
Suriye Ordusu Türk kışlalarında eğitimde
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Bir ihbarla başladı: Bahisçi hakem ve futbolculara büyük gözaltı
Bir ihbarla başladı: Bahisçi hakem ve futbolculara büyük gözaltı
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Ehliyetini yenilemeyen 1,8 milyon kişi için son uyarı
Ehliyetini yenilemeyen 1,8 milyon kişi için son uyarı
Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bu hafta 8 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta bilim kurgudan animasyona, komediden gerilim ve aksiyona, üçü yerli olmak üzere 8 film vizyona giriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 11:09, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 11:20
Yazdır
Bu hafta 8 film vizyona girecek

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı "Uykucu" dün izleyiciyle buluştu.

Aksiyon ve dram türündeki film, "Masa" adlı gizli bir örgütün tetikçiliğini yapan genç bir adamın, bir infaz sırasında tanıştığı kıza aşık olmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

Barış Falay, Ferit Kaya, Cengiz Bozkurt, Musa Uzunlar, Tamer Levent ve Hüseyin Avni Danyal'ın da rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor.

"Bugonia"

Yorgos Lanthimos'un yönettiği, Jesse Plemons, Emma Stone ve Alicia Silverstone'un başrollerini paylaştığı "Bugonia" bilim kurgu, gerilim ve komedi karışımı bir hikayeyi ele alıyor.

Will Tracy'nin senaryosunu kaleme aldığı filmde, komplo teorilerine saplantılı iki genç adamın, büyük bir şirketin güçlü CEO'sunu kaçırıp onu, dünyayı yok etmeye kararlı bir uzaylı olduğuna inanarak, durdurmak istemeleri anlatılıyor.

"Bağlantı Hatası"

Gençlik filmi "Bağlantı Hatası"nda Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Bensu Uğur, Ali Barkın ve Murat Serezli rol aldı.

Gökçen Usta'nın yönetmenliğini yaptığı film, bir grup lise öğrencisinin sosyal medya aracılığıyla, uğradıkları zorbalıkla yüzleşme çabalarını ve bu süreçte dijital dünyanın karmaşık ve riskli yanlarıyla karşı karşıya kalmalarını konu alıyor.

- "Çatıda Biri Var"

Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Çatıda Biri Var", soyduğu yerlere çatıdan girdiği için "Çatıdaki Adam" lakabını alan, kibar hırsız Jeffrey Manchester'ın hapisten kaçarak aylar boyunca bir oyuncak mağazasında saklanmasını ve bölgede yeni bir hayata başlamasını anlatıyor.

Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage, Ben Mendelsohn, Juno Temple ve Emory Cohen'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmenliğini Derek Cianfrance üstlendi.

"Alpha"

Julia Ducournau'nun çektiği dram filmi "Alpha", okuldan dövmeyle dönen ve yeni bir ölümcül kan yoluyla bulaşan hastalığa yakalandığından endişe edilen genç bir kızın hikayesini odağına alıyor.

Belçika ve Fransa ortak yapımı filmde Tahar Rahim, Golshifteh Farahani, Melissa Boros, Emma Mackey , Finnegan Oldfield ile Louai El Amrousy oynadı.

"Ziyaretçiler: Bölüm 2"

Renny Harlin tarafından çekilen ABD ve İspanya ortak yapımı "Ziyaretçiler: Bölüm 2", maskeli üç yabancı tarafından saldırıya uğrayan ve erkek arkadaşını kaybeden genç bir kadının peşindeki adamlardan kurtulma mücadelesini anlatıyor.

Haftanın animasyonları

Kubilay Kafkaslı ve Burak Kalaç tarafından sinemaya uyarlanan anime film "Pırıl: Saklı Robotlar", Pırıl ve arkadaşlarının bu kez robotların ardındaki sırrı çözmek ve yapay zekanın tehlikeli planlarını durdurmak için matematiğin altın çağlarına uzanan bir yolculuğa çıkmasını işliyor.

Tatsuya Yoshihara'nın yönettiği animasyon ve macera karışımı "Chainsaw Man-The Movie: Reze Arc", yakuzanın borçlarını kapatmaya çalışan Denji'nin, ihanete uğrayıp öldürüldüğünde hayatının sonsuza dek değişmesini odağına alıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber