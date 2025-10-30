İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde, işçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında yaralanan 10 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 11:21, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 11:16
Volkan Yangıncı idaresindeki işçi servisi, Erbaa-Niksar kara yolu Gürçeşme kavşağında Mustafa Keskin yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan Halil Çetin, Hatice Çetin, Ebru Demir, Meral Üşenmez, Bircan Karaaslan, Nurhan Karaman, Pınar Kusadır, Nuray Demirel, Merve Sırtıkara ve Şahadet Yılmaz yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.