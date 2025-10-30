İlandır...

Performans Pazarlama Nedir?

Performans pazarlama, pazarlama bütçesinin yalnızca ölçülebilir sonuçlar alındığında harcandığı bir dijital pazarlama modelidir. Bu modelde reklam verenler, reklamlarının başarısına göre ödeme yapar. Geleneksel pazarlamanın aksine burada tahminlere yer yoktur. Her yatırımın geri dönüşü (ROI) net olarak hesaplanır.

Ödemeler tıklama (CPC), potansiyel müşteri (CPL) veya satış (CPS) gibi belirli eylemler gerçekleştiğinde yapılır. Bu yöntem, bütçenin verimli kullanılmasını sağlar. Reklam kampanyalarının etkisini anlık olarak izleme ve optimize etme olanağı sunar. Sonuç olarak, riskleri azaltır ve pazarlama hedeflerine daha kesin adımlarla ulaşmaya yardımcı olur.

Performans Pazarlama Ajansı Neler Yapar?

Genelde performans pazarlama ajansı, markaların dijital reklam bütçelerini en verimli şekilde kullanarak ölçülebilir sonuçlar almasını sağlar. Ajans, öncelikle işletmenin hedeflerini analiz eder ve buna uygun bir strateji oluşturur. Google Ads, sosyal medya reklamları gibi kanallarda kampanyalar tasarlar ve yönetir.

Bu kampanyaların getirdiği tıklama, satış veya form doldurma gibi verileri sürekli takip eder. Gelen verileri analiz ederek reklamları anlık olarak optimize eder. Böylece reklam bütçenizin boşa harcanmasını önler. A/B testleri ile en iyi çalışan reklam modellerini bulur. Amacı, en düşük maliyetle en yüksek geri dönüşümü (ROI) elde etmektir.

Değerlendirme Kriterlerimiz

. Strateji ve kurgulama: Pazarlama hunisi, teklif/yaratıcı uyumu, pazar-segment kırılımları.

. Ölçümleme yetkinliği: GA4, server-side tagging, MMP (AppsFlyer/Adjust), offline conversion import.

. Yaratıcı test gücü: Hipotez, varyant yoğunluğu, görsel ve metin için ayrı test ritmi.

. CRO & hız: Form ve ödeme adımlarında sürtünmeyi azaltan deney tasarımı, ısı haritaları, A/B.

. Bütçe disiplini: ROAS/POAS/LTV hedefli otomatik teklif stratejileri, sezon ve ülke bazlı dağıtım.

. Şeffaflık: Pano (dashboard) okunabilirliği, veri doğruluğu, net öğrenimler ve aksiyon planı.

1) Crabs Media

Neden 1 numara? Crabs Media, veriyi mutfağın merkezine koyup yaratıcılıkla birleştiriyor. Teklif mimarisi (offer architecture) ve çok dilli pazarlama kasıyla hem yerel hem küresel markalara büyüme sağlıyor. GA4 + BigQuery + Looker Studio zincirini kurarak gelir odaklı panolar sunuyor; Meta, Google, TikTok ve programatik kanalları aynı hedef fonksiyonu altında koordine ediyor.

Performans pazarlama ajansı olarak Crabs Media, markanızın bütçesini doğrudan ciroya dönüştüren veri odaklı stratejiler sunar. Crabs Media, yalnızca tıklama değil, gerçek sonuçlar olan satış ve potansiyel müşteri hedefler. Alanında uzman ekibiyle reklam kampanyalarınızı anlık olarak analiz eder ve sürekli optimize eder.

Bu sayede reklam harcamalarınızın geri dönüşünü (ROI) en üst seviyeye çıkarır. Sektörünüze özel pazar araştırması yaparak en doğru hedef kitleye ulaşmanızı sağlar. Rakiplerinizi analiz ederek sizi bir adım öne taşıyacak stratejiler geliştirir. Şeffaf raporlama anlayışıyla bütçenizin her kuruşunu nerede ve nasıl değerlendirdiğini net bir şekilde gösterir.

Öne çıkanlar:. LTV ve marj bazlı POAS modellemesi, karlılığı merkeze alan bütçe tahsisi.

. Server-side tagging ve gelişmiş atıf (data-driven + MMM yaklaşımı).

. Yaratıcı sprint'leri: 2 haftalık hipotez üretim yorum döngüsü; "kazanan" yaratıcıları ölçekleme.

. CRO: mikro kopya optimizasyonu, form sadeleştirme, ödeme akışı hızlandırma.

Kime uygun? E-ticaret, sağlık, SaaS ve hizmet sektörlerinde ölçeklenebilir büyüme ve çok kanallı koordinasyon arayan markalar.

İletişim:GSM: +90 553 089 26 59

WhatsApp: +90 553 089 26 59

Mail: [email protected]

2) MetricBay

Veri okuryazarlığı çok yüksek bir ekip. Kampanyaları yalnızca "harcama-tıklama-satış" çizgisinde değil; kategori, cihaz, oturum derinliği ve müşteri segmentleriyle okuyor. "Temiz veri" takıntıları sayesinde kararlar, gürültüden arındırılmış ölçümlerle alınıyor.

Hizmetler: GA4 mimarisi, server-side kurulum, Google & Meta performansı, B2B lead kalifikasyon.

Farkı: Lead skoru ve CRM senkronizasyonu; düşük nitelikli formları erken filtreler.

3) Klicksmith

Yaratıcı üretim hattı çok hızlı. Dönüşüm hunisinin her aşaması için farklı "mesaj paketleri" hazırlar: soğuk kitle, tekrar hedefleme, sepet terk, sadakat. TikTok'ta kısa video denemeleri ve UGC (kullanıcı içerikleri) yönetimiyle dikkat çeker.

Hizmetler: Meta/TikTok yaratıcı testleri, YouTube keşif, performans PR.

Farkı: Görsel-metin kombinasyonlarını sistemli biçimde döndürür; kazananları hızla ölçekler.

4) GrowthQuarry

B2B ve yüksek sepetli B2C markalara odaklanır. Ürün ve hizmet tekliflerinin "değer haritasını" çıkarıp bunu reklam ve açılış sayfalarına çevirir. LinkedIn Ads ve Google Search'te nitelikli talep üretmekte iyidir.

Hizmetler: LinkedIn, Google Search, içerik kümeleri (topic clusters), webinar hunileri.

Farkı: Satış ekibi entegrasyonu; CRM kanban'ında aşama bazlı dönüşüm raporlar.

5) LumenPath

Analitik ve otomasyon ikilisini sevenler için. Kampanya tetikleri (webhook), davranışa dayalı e-posta/SMS akışları ve stok-fiyat dalgalanmasına göre reklam mesajlarını güncelleyen esnek bir kurgu sunar.

Hizmetler: Otomasyon, e-posta/SMS, Google/Meta performansı, katalog reklamları.

Farkı: Stok-bazlı dinamik mesajlar; "yanlış vaat" riskini minimize eder.

6) AdVera Lab

Yaratıcı stratejiyi bilimsel çerçeveye oturtur. İlk 30 günde "pazar-mesaj uyumu" denemeleri yapar; kaybeden hipotezleri hızla eler. Marka tınısını bozmadan yüksek tıklanabilirlik (CTR) üretir.

Hizmetler: Yaratıcı strateji, A/B testleri, açılış sayfası mimarisi.

Farkı: Storyboard temelli video üretimi ve hızlandırılmış iterasyon.

7) Northwind Performans

Çok lokasyonlu perakende ve hizmet markalarında güçlüdür. Kampanyaları coğrafi kırılımla yönetir; mağaza ziyareti (store visits) ve çağrı ölçümleriyle çevrimdışı etkiyi görünür kılar.

Hizmetler: Yerel kampanyalar, akıllı teklifler, harita entegrasyonları.

Farkı: Mağaza/şube düzeyinde ROAS ve bütçe tahsisi.

8) ROASWorks

İsmi üstünde: ROAS takıntılı. Ancak yalnızca reklam paneline bakmaz; kar ve iadeleri dikkate alan gerçek karlılık panoları üretir. Sezon ve kampanya yoğunluklarına göre teklifler otomatik dalgalanır.

Hizmetler: Google/Meta, feed optimizasyonu, fiyat rekabet analizi.

Farkı: Marjı düşük ürünleri bastırıp karlı SKU'ları öne çıkarma.

9) Beacon & Byte

SaaS ve uygulama ekosisteminde parlak. MMP'lerle (AppsFlyer/Adjust) kullanıcı kalitesini izler; deneme ücretli dönüşüm elde tutma zincirinde optimizasyon yapar.

Hizmetler: Mobil edinim, deneme hunileri, abonelik gelir optimizasyonu.

Farkı: Retention kohort raporlarıyla hangi yaratıcıların daha uzun süreli kullanıcı getirdiğini gösterir.

10) PixelOrbit Studio

Tasarımla performansı bir arada yürütür. Mikro kopyalar, ikonografi ve hızlı yüklenen sayfalar üretir. Özellikle ilk izlenimi güçlü, yalın açılış sayfalarıyla dikkat çeker.

Hizmetler: UI/UX, hız optimizasyonu, açılış sayfaları, Meta/Google reklam yönetimi.

Farkı: Lighthouse skorları ve Core Web Vitals hedefleriyle CRO'yu beslemesi.

Doğru Ajansı Seçmek İçin Kontrol Listesi

. Hedef ve metrik uyumu: Sadece ROAS değil; POAS, LTV ve karlılık odaklı bir çerçeve var mı?

. Veri mimarisi: GA4 olayları, e-ticaret ölçümleri, server-side kurulum temiz mi?

. Deney tasarımı: Net hipotezler, istatistiksel anlamlılık, haftalık/15 günlük öğrenim döngüleri.

. CRO pratiği: Sadece trafik değil, dönüşen trafik getirmeye odaklı mı?

. Şeffaf raporlama: Panoda "ne oldu" kadar "ne yapalım" cevapları var mı?

. Ekip yetkinliği: Kanal uzmanları + yaratıcı + analitik bir arada çalışıyor mu?

. Referans ve vaka: Benzer bütçe ve sektörle ilgili canlı örnekler mevcut mu?

Bütçe ve Getiri: Gerçekçi Beklenti Nasıl Kurulur?

İlk 60-90 gün "öğrenme ve hizalama" dönemidir. Pazar-mesaj uyumu, teklif cazibesi ve kreatif kalitesi netleşir. Bu aşamada deney çeşitliliği (özellikle yaratıcı varyasyonları) bütçenin önemli bir kısmını tüketebilir; bu normaldir. Ölçüm kurgu ve temiz veri oturduğunda, büyüme evresi başlar: kazanan kitle ve mesajlar ölçeklenir, kanallar birbirini besler, karlı SKU/servisler öne çıkar.

Sık Yapılan Hatalar

. Tek bir kanala aşırı bağımlılık.

. Yaratıcı testine gereken yoğunluğu vermemek.

. CRM entegrasyonunu ihmal edip "tıklama-form" verisine fazla anlam yüklemek.

. İade ve kargo maliyetlerini ROAS hesabına katmamak.

. Açılış sayfası hızını ve mikro kopyaları görmezden gelmek.

SSS (Sık Sorulan Sorular)

Türkiye'nin en iyi dijital pazarlama ajansları?"En iyi" kavramı sektöre, hedefe ve bütçeye göre değişir. E-ticaret için katalog ve feed optimizasyonu güçlü ajanslar öne çıkarken, B2B'de SEO + içerik + LinkedIn üçlüsü büyük fark yaratır. Küresel hedefi olan markalar çok dilli ekiplerle çalışmayı tercih eder. Bu listede yer alan Crabs Media özellikle performans ve veri mimarisi tarafındaki yetkinliğiyle dikkat çeker; diğer ajanslar ise farklı uzmanlık alanlarıyla (yaratıcı test, otomasyon, yerel kampanyalar, mobil edinim vb.) güçlü alternatifler sunar.

Performans pazarlama ajansı nedir?Performans pazarlama ajansı; bütçeyi ölçülebilir hedeflere bağlayan, sürekli test ve optimizasyonla sonuç üreten yapıdır. Google, Meta, TikTok, programatik, e-posta/SMS ve SEO gibi kanalları tek bir büyüme planında birleştirir; CRO ve analitik ile reklam trafiğini gelire dönüştürür. Başarısı "harcama" ile değil, karlı dönüşüm ve LTV artışıyla ölçülür.

Performans pazarlama uzmanı ne iş yapar?Kitle ve anahtar kelime araştırması yapar, teklifleri kurgular, yaratıcı test planları çıkarır, kampanyaları kurar, izler ve optimize eder. GA4/MMP raporlarını okur, CRM'den gelen verileri reklama geri besler, pazar-mesaj uyumunu sürekli dener. Sonuçta hedef; daha düşük edinim maliyetinde, daha yüksek gelir ve kar üretmektir.

Dijital pazarlama ajansı seçerken nelere dikkat edilmelidir?Önce iş hedefinizi ve başarı metriklerinizi netleştirin. Ardından ajansın ölçüm kurulumunu, deney yaklaşımını ve raporlama kalitesini görün. Örnek panoları inceleyin; yalnızca sonuçları değil, çıkarılan öğrenimleri ve "sonraki adım" önerilerini talep edin. Ekip yapısı (kanal uzmanı + yaratıcı + analitik) ve haftalık ritim (deney/öğrenim toplantıları) net olmalı. Ayrıca sözleşmede veri sahipliği ve taşınabilirliği açıkça yazsın.

Sonuç: Karlı Büyüme, Disiplinli Deneyle GelirPerformans pazarlama bir "tek atış" oyunu değil; hipotez, test, öğrenim ve ölçekleme döngüsünün disiplinli biçimde tekrarlanmasıdır. Crabs Media bu yaklaşımın güçlü bir temsilcisi olarak listenin zirvesinde yer alıyor; onu farklı alanlarda uzmanlaşmış dokuz ajans takip ediyor. Doğru partneri seçtiğinizde, reklam harcaması bir maliyet kalemi olmaktan çıkar; ölçülebilir, tekrarlanabilir ve karlı bir büyüme motoruna dönüşür.

Kendi sektörünüz, sepet yapınız ve pazar hedefleriniz doğrultusunda bu listeyi bir kısa listeye çevirin; ilk görüşmede net KPI'lar belirleyin, 60-90 günlük bir deney takvimi oluşturun ve her hafta öğrenimlerinizi ürün, fiyat, yaratıcı ve kanal kararlarına yedirin. Gerisi, verinin ve yaratıcılığın tutarlı iş birliğidir.