Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı: 1 ölü
Kuzey Marmara Otoyolu Silivri Fenerköy mevkiinde otomobil seyir halindeki bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 11:35, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 11:36
Seyir halindeki araç, sağ şeritte seyir halindeki soda yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kimliği henüz tespit edilemeyen erkek sürücü araç içinde sıkışarak ağır yaralandı.
Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kullanılamaz hale gelen binek araçtaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde Jandarma Trafik Denetim Timi tarafından kaza ve araçlar raporlandı. Ekiplerin çalışması sonrasında cenaze morga kaldırılırken araçlarda otoparka çekildi. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.