Boğaziçi Üniversitesinden Adrese Teslim Öğretim Görevlisi İlanı

Boğaziçi Üniversitesi tarafından 30 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de Rektörlük Türkçe Dersleri Koordinatörlüğünde çalıştırılmak üzere Öğretim Görevlisi alımı yapılacağı ilan edilmiştir.

İlgili ilanı incelediğimizde;

-Eğitim dili İngilizce olan üniversite şeklinde belirtilerek, diğer üniversitelerden mezun adayların başvurularının sınırlandırıldığı,

-Türkçe Eğitimi gibi Türkçe Öğretimi konusunda yetkin mezunlara müracaat imkanı verilmediği,

-Yüksek lisans şartınının "sosyal ve beşeri bilimler" olarak sınırlandırılması gerekçesiyle eğitim bilimleri alanında mezunların başvuru yapamayacağı, görülmektedir.

Kısaca özetlediğimiz üzere, ilgili ilanında doğrudan belirli bir adayı tarif ettiği, ülkemizde bu şartı karşılayan ikinci bir ismin olmadığını değerlendiriyoruz.

Bu anlamda, sıcağı sıcağına ilgili öğretim görevlisi kadrosu şartlarının Boğaziçi Üniversitesi tarafından yeniden değerlendirilmesinde fayda olacağını düşünüyoruz.