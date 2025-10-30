'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Ticaret Bakanlığı, internet ilan platformunda aracını liste fiyatından 280 bin lira daha yüksek bir bedelle satmaya çalışan satıcı Mustafa Ç.'ye 279 bin 375 lira idari para cezası kesti. Satıcının, alıcının şikayetine karşılık alaycı bir dille "selam" iletmesi üzerine Bakanlık, sosyal medya üzerinden "Ve Aleykümselam" diyerek kararı duyurdu.

30 Ekim 2025
Aracını internet üzerinden satışa çıkaran bir vatandaş, ilan fiyatının üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı.

Satıcı Mustafa Ç., internette 2 milyon 420 bin liraya koyduğu aracını satın almak için kendisiyle iletişime geçen alıcıya, ilan fiyatının geçerli olmadığını, aracın satış fiyatının 2 milyon 700 bin TL olduğunu iletti.

Alıcının, satıcıyı şikayet edeceğini ve ceza alacağını söylemesi üzerine satıcı Mustafa Ç.'nin, bu uyarıyı ciddiye almadığı ve alıcıya, "Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler. Yanında selamlarımı da ilet" mesajını gönderdiği kaydedildi.

SELAM İFADESİNE GÖNDERME YAPTI

Mustafa Ç.'nin alaycı mesajında kullandığı "selam" ifadesine gönderme yapan Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kararı kamuoyuna duyurdu.

Kaplan paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verdi:

"Ve Aleykümselam..

Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, 1274496634 numaralı ilan için 279.375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, ilan platformlarında haksız fiyat artışı ve tüketiciyi yanıltıcı her türlü uygulamaya karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır."

