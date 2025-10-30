Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattındaki çalışmaların hızla sürdüğünü ve sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hattın tamamının 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete alınmasının hedeflendiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Arnavutköy-Halkalı Kesimi İnceleme ve Test Sürüşü Programı kapsamında yaptığı açıklamalarda, kent içi raylı sistemlerin vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağladığını, günlük yaşamı kolaylaştırdığını ve hayatın akışının kesintisiz devam ettiğini vurguladı.

Raylı Sistem Projelerinde Son Durum

Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde tamamlanan kent içi raylı sistem hattı uzunluğunun 434 kilometreye yaklaştığını, 122 kilometre hattın yapımının sürdüğünü ve 297 kilometre yeni hattın planlandığını belirtti. Devam eden ve planlanan projeler tamamlandığında, ülke genelinde inşa edilen raylı sistem uzunluğunun 853 kilometreye yaklaşacağı ifade edildi.

İstanbul'daki Metro Projeleri

161,8 kilometre raylı sistem hattı hizmete açıldı.

raylı sistem hattı hizmete açıldı. Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğunda çalışmalar sürüyor.

ve olmak üzere toplam uzunluğunda çalışmalar sürüyor. Bosna Bulvarı'ndan Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatılacak yeni hat ile 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir metro hattı daha kazandırılacak.

Yapımı devam eden hat uzunluğu 26,5 kilometreye, İstanbul genelinde inşa edilen toplam hat uzunluğu ise 188,3 kilometreye ulaşacak.

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Gelişimi

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın tamamı 29 Ocak 2024'te hizmete alındı. Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 14 kilometrelik Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimi geçen yıl açıldı. Bu etapta İstanbul Havalimanı, Taşoluk ve Arnavutköy istasyonları hizmet veriyor. Henüz açık olmayan 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı etabında çalışmalar hızla devam ediyor. Tamamlandığında, 69 kilometrelik ring hattı ile Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak metro projesi hayata geçmiş olacak.

Teknik İlerlemeler ve Entegrasyonlar

Tünel kazıları ve betonarme imalatları tamamlandı.

Durakların ince inşaat işlerinde yüzde 97 ilerleme sağlandı.

sağlandı. Elektromekanik ve sinyalizasyon işlemlerinde test çalışmaları sürüyor.

Sürücüsüz metro araçları testlerden geçirilecek ve mevcut 10 set kademeli olarak sürücüsüz sisteme dönüştürülecek.

testlerden geçirilecek ve mevcut 10 set kademeli olarak sürücüsüz sisteme dönüştürülecek. Tam entegrasyon ile Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika, Halkalı-Göktürk 43 dakika, Halkalı-Kağıthane 54 dakika, Halkalı-Gayrettepe 57 dakika, Küçükçekmece-Kemerburgaz 50 dakika, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane ise 48 dakika olacak.

Sinyalizasyon ve Yerli Üretim Vurgusu

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nde ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi kullanılıyor. Test sürüşleri kapsamında, Halkalı ile Olimpiyatköy istasyonları arasında sürücüsüz test gerçekleştirildi. Metro araçlarının yüzde 60'ın üzerinde yerlilik oranıyla Ankara'da üretildiği belirtildi.

İstanbul'un Ulaşım İhtiyacı ve Gelecek Projeler

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un ulaşım sorununu yüzeyden çözmenin mümkün olmadığını, kentin yaklaşık 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu, mevcutta ise 380 kilometre metro hattı bulunduğunu, devam eden projelerle bu uzunluğun 407 kilometreye yaklaşacağını ifade etti. Yaklaşık 600 kilometrenin üzerinde yeni metro hattına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Raylı sistemlerin İstanbul gibi tarihi ve kültürel bir şehir için vazgeçilmez olduğu belirtildi.

Sertifikasyon ve Açılış Takvimi

Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın tamamının 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete alınması hedefleniyor.

Test Sürüşü Detayları

Bakan Uraloğlu, çalışanlarla fotoğraf çektirdikten sonra test sürüşüne katıldı. Halkalı ile Olimpiyatköy istasyonları arasında yapılan test sürüşü sürücüsüz gerçekleştirildi. Testte, 6 dakikada yaklaşık 7,5 kilometrelik kesim test edildi ve 121 kilometre/saat hıza ulaşıldı.