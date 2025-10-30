Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor
'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Bir ihbarla başladı: Başsavcılık TFF'den hakemlerin kimlik bilgilerini istedi
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Kasım Ayı İndirim Fırtınası Başlıyor: Fırsatlar Tek Adreste Toplanıyor

Kasım Ayı İndirim Fırtınası Başlıyor: Fırsatlar Tek Adreste Toplanıyor

Her yıl kasım ayı geldiğinde, e-ticaret dünyasında adeta bir alışveriş maratonu yaşanıyor. Black Friday ve Kasım indirimleri, hem markalar hem de tüketiciler için yılın en hareketli dönemlerinden biri haline geldi. Ancak yüzlerce sitede aynı anda başlayan kampanyalar, çoğu zaman kullanıcıların en iyi fırsatı bulmasını zorlaştırıyor. Bu yoğun rekabet ortamında, yeni bir platform devreye girdi: Muhtesemcuma.com

Yeni faaliyete geçen Muhtesemcuma.com, farklı e-ticaret sitelerindeki ürünleri tek bir çatı altında toplayarak, kullanıcıların fiyat karşılaştırması yapmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar istedikleri ürünün farklı platformlardaki fiyatlarını tek ekranda görebiliyor, böylece saniyeler içinde en avantajlı teklife ulaşabiliyor. Platform, Türkiye'de Kasım indirimleri döneminde artan fiyat karmaşasına pratik bir çözüm sunuyor.

İndirim Alarmı Özelliği Dikkat Çekiyor

Muhteşem Cuma'nın en ilgi çekici özelliklerinden biri, "indirim alarmı" sistemi. Kullanıcılar belirli bir ürün için alarm kurabiliyor ve ürün herhangi bir e-ticaret sitesinde indirime girdiğinde anında bilgilendiriliyor. Bu özellik, özellikle yüksek talep gören teknolojik ürünler, kozmetik veya giyim kategorilerinde fırsatları kaçırmak istemeyenler için önemli bir avantaj sağlıyor.

Platformun kurucuları, amaçlarının "kullanıcılara zaman kazandırmak ve şeffaf fiyat karşılaştırması yapmak" olduğunu belirtiyor. Sistem, onlarca büyük perakende markasının verilerini anlık olarak analiz ederek en güncel fiyatları listeliyor.

Tüketici Davranışları Değişiyor

Uzmanlara göre, son yıllarda Türkiye'de Black Friday alışverişi artık sadece bir günle sınırlı kalmıyor. "Muhteşem Cuma", "Cyber Monday" ve "Kasım Fırsatları" gibi farklı kampanyalar neredeyse tüm aya yayılıyor. Bu da tüketicilerin fiyat araştırması ve karşılaştırma yapma ihtiyacını artırıyor.

E-ticaret analistleri, fiyat farklarının aynı ürün için platformdan platforma ciddi şekilde değişebildiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle kullanıcıların, alışveriş öncesinde karşılaştırma sitelerini kullanmasının artık bir zorunluluk haline geldiğini ifade ediyorlar.

Tüm Kampanyalar Tek Adreste

Muhtesemcuma.com, kullanıcıların yalnızca fiyat değil, aynı zamanda indirim oranı, stok durumu ve teslimat seçeneklerini de karşılaştırmasına olanak tanıyor. Özellikle yoğun kampanya dönemlerinde farklı siteleri tek tek gezmek yerine, tüm fırsatları tek bir ekranda görmek büyük kolaylık sağlıyor.

Kasım ayı boyunca sürecek indirim dönemi boyunca, Black Friday ve Muhteşem Cuma kampanyalarına özel fırsatlar, tüketicilerin radarında olacak gibi görünüyor. Alışverişini planlı yapmak isteyenler için yeni platform, bu yılın en çok ziyaret edilen adreslerinden biri olmaya aday.

