Türkiye'nin En Güzel Sonbahar Rotaları
Yaprakların sarıya, turuncuya, kızıla döndüğü o büyülü geçiş mevsimi geldiğinde,
valiz hazırlamak için fazla bahaneye gerek kalmaz. Sonbaharın serin ama huzurlu
havası, doğayı gezmek ve yeniden içe dönmek için biçilmiş kaftan. Ancak bu dönemde
bir rota belirlemeden önce otel
fiyatlarını karşılaştırmak, erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmek
büyük avantaj sağlıyor. Çünkü popüler sonbahar durakları, doğaseverlerle dolup
taşıyor.
Sonbahar, yalnızca doğanın görsel şölen sunduğu bir mevsim değil; aynı zamanda
kalabalıkların azaldığı, şehirlerin daha sakinleştiği, doğayla baş başa kalabildiğiniz
eşsiz bir dönem. İşte Türkiye'de sonbaharda bambaşka güzelliğe bürünen, mutlaka
görülmesi gereken o özel rotalar:
1. Yedigöller - Bolu
Her mevsimde güzel olan Yedigöller, sonbaharda bir tabloya dönüşüyor. Sarının,
kahverenginin ve kızılın binbir tonunu aynı anda görmek mümkün oluyor. Sabahın
erken saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, sadece doğayla değil, kendi iç sesleriyle
de karşılaşıyor. Göl kenarında termosla kahve içmek, sessizlikle birlikte bambaşka
bir huzur yaratıyor.
2. Kazdağları - Balıkesir/Çanakkale
Kazdağları, yalnızca mitolojik hikayeleriyle değil, oksijen deposu ormanlarıyla
da sonbaharın en özel duraklarından biri. Alpler'den sonra dünyada en fazla
oksijen oranına sahip yerlerden biri olmasıyla biliniyor. Eylül ve ekim aylarında
köy yolları, zeytinlikler ve orman içi patikalar gerçek bir doğa yürüyüşü deneyimi
sunuyor.
3. Kapadokya - Nevşehir
Kapadokya'da sonbahar; hem balonlar hem de kızıl vadiler için en iyi dönemlerden
biri. Sıcakların bunaltmadığı, serin rüzgarların estiği bu dönemde gün doğumunda
gökyüzünü izlemek unutulmaz oluyor. Üstelik peri bacalarının sonbahar güneşinde
aldığı renk, kartpostalları aratmıyor.
4. Amasra - Bartın
Karadeniz'in bu küçük ama etkileyici kasabası, yazın kalabalığından sonra sonbaharda
adeta içe dönüyor. Balıkçılarla sohbet edebilir, sakin limanda yürüyebilir ya
da taş sokaklarda kaybolabilirsiniz. Bu dönemde Amasra hem hüzünlü hem huzurlu
bir ruh taşıyor.
5. Abant Gölü - Bolu
Abant, İstanbul ve Ankara'dan kolay ulaşılabilmesiyle özellikle hafta sonu
kaçamakları için ideal oluyor. Sonbaharda göl çevresindeki yürüyüş yolları romantik
bir atmosfere bürünüyor. Gökyüzü açık olduğunda göl yüzeyinde ağaçların yansıması,
doğal bir aynaya dönüşüyor.
6. Datça - Muğla
Yaz aylarında dolup taşan Datça, sonbaharda gerçek yüzünü gösteriyor. Hava
hala ılıman ama kalabalık neredeyse yok. Palamutbükü'nde deniz hala girilebilir
sıcaklıkta, Eski Datça sokakları ise sararan begonvillerle süsleniyor. Akşamları
sahilde kitap okumak için ideal bir sessizlik oluyor.
7. Ahlat - Bitlis
Tarihi mezar taşları, göl manzarası ve dingin havasıyla Ahlat, sonbaharda Anadolu'nun
içsel rotalarından biri oluyor. Van Gölü'nün kıyısında yürüyüş yaparken yalnızca
doğayla değil, tarihle de baş başa kalınıyor.
8. Cumalıkızık - Bursa
Osmanlı'dan kalma taş sokaklar, sararan ağaçlar ve mavi boyalı cumbalı evler.
Cumalıkızık, sonbaharda nostaljiyle huzuru aynı anda yaşatıyor. Hafta sonu kahvaltısı
için yola çıkanlar, bu tarihi köyde zamanın yavaşladığını fark ediyor.
9. Borçka Karagöl - Artvin
Doğu Karadeniz'in en bakir doğasına sahip noktalarından biri olan Borçka Karagöl,
sonbaharda bir renk cümbüşüne sahne oluyor. Göl kenarındaki yürüyüş yolu ve
yoğun sis, manzaraya gizemli bir hava katıyor. Karadeniz'in tüm mitolojik duygusu
bu gölde toplanıyor.
10. Safranbolu - Karabük
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu, sonbaharda bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. Ahşap konaklar, arnavut kaldırımlı yollar ve kahverengiye dönmüş ağaçlar arasında yapılan yürüyüşler, zamanda yolculuk hissi yaratıyor. Geleneksel bir kahvede sıcak bir Türk kahvesi içmek için en doğru zaman dilimi oluyor.