Türkiye'nin En Güzel Sonbahar Rotaları



Yaprakların sarıya, turuncuya, kızıla döndüğü o büyülü geçiş mevsimi geldiğinde, valiz hazırlamak için fazla bahaneye gerek kalmaz. Sonbaharın serin ama huzurlu havası, doğayı gezmek ve yeniden içe dönmek için biçilmiş kaftan. Ancak bu dönemde bir rota belirlemeden önce otel fiyatlarını karşılaştırmak, erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmek büyük avantaj sağlıyor. Çünkü popüler sonbahar durakları, doğaseverlerle dolup taşıyor.



Sonbahar, yalnızca doğanın görsel şölen sunduğu bir mevsim değil; aynı zamanda kalabalıkların azaldığı, şehirlerin daha sakinleştiği, doğayla baş başa kalabildiğiniz eşsiz bir dönem. İşte Türkiye'de sonbaharda bambaşka güzelliğe bürünen, mutlaka görülmesi gereken o özel rotalar:



1. Yedigöller - Bolu



Her mevsimde güzel olan Yedigöller, sonbaharda bir tabloya dönüşüyor. Sarının, kahverenginin ve kızılın binbir tonunu aynı anda görmek mümkün oluyor. Sabahın erken saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, sadece doğayla değil, kendi iç sesleriyle de karşılaşıyor. Göl kenarında termosla kahve içmek, sessizlikle birlikte bambaşka bir huzur yaratıyor.



2. Kazdağları - Balıkesir/Çanakkale



Kazdağları, yalnızca mitolojik hikayeleriyle değil, oksijen deposu ormanlarıyla da sonbaharın en özel duraklarından biri. Alpler'den sonra dünyada en fazla oksijen oranına sahip yerlerden biri olmasıyla biliniyor. Eylül ve ekim aylarında köy yolları, zeytinlikler ve orman içi patikalar gerçek bir doğa yürüyüşü deneyimi sunuyor.



3. Kapadokya - Nevşehir



Kapadokya'da sonbahar; hem balonlar hem de kızıl vadiler için en iyi dönemlerden biri. Sıcakların bunaltmadığı, serin rüzgarların estiği bu dönemde gün doğumunda gökyüzünü izlemek unutulmaz oluyor. Üstelik peri bacalarının sonbahar güneşinde aldığı renk, kartpostalları aratmıyor.



4. Amasra - Bartın



Karadeniz'in bu küçük ama etkileyici kasabası, yazın kalabalığından sonra sonbaharda adeta içe dönüyor. Balıkçılarla sohbet edebilir, sakin limanda yürüyebilir ya da taş sokaklarda kaybolabilirsiniz. Bu dönemde Amasra hem hüzünlü hem huzurlu bir ruh taşıyor.



5. Abant Gölü - Bolu



Abant, İstanbul ve Ankara'dan kolay ulaşılabilmesiyle özellikle hafta sonu kaçamakları için ideal oluyor. Sonbaharda göl çevresindeki yürüyüş yolları romantik bir atmosfere bürünüyor. Gökyüzü açık olduğunda göl yüzeyinde ağaçların yansıması, doğal bir aynaya dönüşüyor.



6. Datça - Muğla



Yaz aylarında dolup taşan Datça, sonbaharda gerçek yüzünü gösteriyor. Hava hala ılıman ama kalabalık neredeyse yok. Palamutbükü'nde deniz hala girilebilir sıcaklıkta, Eski Datça sokakları ise sararan begonvillerle süsleniyor. Akşamları sahilde kitap okumak için ideal bir sessizlik oluyor.



7. Ahlat - Bitlis



Tarihi mezar taşları, göl manzarası ve dingin havasıyla Ahlat, sonbaharda Anadolu'nun içsel rotalarından biri oluyor. Van Gölü'nün kıyısında yürüyüş yaparken yalnızca doğayla değil, tarihle de baş başa kalınıyor.



8. Cumalıkızık - Bursa



Osmanlı'dan kalma taş sokaklar, sararan ağaçlar ve mavi boyalı cumbalı evler. Cumalıkızık, sonbaharda nostaljiyle huzuru aynı anda yaşatıyor. Hafta sonu kahvaltısı için yola çıkanlar, bu tarihi köyde zamanın yavaşladığını fark ediyor.



9. Borçka Karagöl - Artvin



Doğu Karadeniz'in en bakir doğasına sahip noktalarından biri olan Borçka Karagöl, sonbaharda bir renk cümbüşüne sahne oluyor. Göl kenarındaki yürüyüş yolu ve yoğun sis, manzaraya gizemli bir hava katıyor. Karadeniz'in tüm mitolojik duygusu bu gölde toplanıyor.



10. Safranbolu - Karabük



UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu, sonbaharda bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. Ahşap konaklar, arnavut kaldırımlı yollar ve kahverengiye dönmüş ağaçlar arasında yapılan yürüyüşler, zamanda yolculuk hissi yaratıyor. Geleneksel bir kahvede sıcak bir Türk kahvesi içmek için en doğru zaman dilimi oluyor.