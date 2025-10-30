Türkiye'nin En Güzel Sonbahar Rotaları

Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor
'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir
MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Bir ihbarla başladı: Başsavcılık TFF'den hakemlerin kimlik bilgilerini istedi
Bir ihbarla başladı: Başsavcılık TFF'den hakemlerin kimlik bilgilerini istedi
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Ana sayfaHaberler Sizden Gelenler

Türkiye'nin En Güzel Sonbahar Rotaları

Kaynak : MN Medya
Yazdır
Türkiye'nin En Güzel Sonbahar Rotaları

İlandır...

Türkiye'nin En Güzel Sonbahar Rotaları

Yaprakların sarıya, turuncuya, kızıla döndüğü o büyülü geçiş mevsimi geldiğinde, valiz hazırlamak için fazla bahaneye gerek kalmaz. Sonbaharın serin ama huzurlu havası, doğayı gezmek ve yeniden içe dönmek için biçilmiş kaftan. Ancak bu dönemde bir rota belirlemeden önce otel fiyatlarını karşılaştırmak, erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmek büyük avantaj sağlıyor. Çünkü popüler sonbahar durakları, doğaseverlerle dolup taşıyor.

Sonbahar, yalnızca doğanın görsel şölen sunduğu bir mevsim değil; aynı zamanda kalabalıkların azaldığı, şehirlerin daha sakinleştiği, doğayla baş başa kalabildiğiniz eşsiz bir dönem. İşte Türkiye'de sonbaharda bambaşka güzelliğe bürünen, mutlaka görülmesi gereken o özel rotalar:

1. Yedigöller - Bolu

Her mevsimde güzel olan Yedigöller, sonbaharda bir tabloya dönüşüyor. Sarının, kahverenginin ve kızılın binbir tonunu aynı anda görmek mümkün oluyor. Sabahın erken saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, sadece doğayla değil, kendi iç sesleriyle de karşılaşıyor. Göl kenarında termosla kahve içmek, sessizlikle birlikte bambaşka bir huzur yaratıyor.

2. Kazdağları - Balıkesir/Çanakkale

Kazdağları, yalnızca mitolojik hikayeleriyle değil, oksijen deposu ormanlarıyla da sonbaharın en özel duraklarından biri. Alpler'den sonra dünyada en fazla oksijen oranına sahip yerlerden biri olmasıyla biliniyor. Eylül ve ekim aylarında köy yolları, zeytinlikler ve orman içi patikalar gerçek bir doğa yürüyüşü deneyimi sunuyor.

3. Kapadokya - Nevşehir

Kapadokya'da sonbahar; hem balonlar hem de kızıl vadiler için en iyi dönemlerden biri. Sıcakların bunaltmadığı, serin rüzgarların estiği bu dönemde gün doğumunda gökyüzünü izlemek unutulmaz oluyor. Üstelik peri bacalarının sonbahar güneşinde aldığı renk, kartpostalları aratmıyor.

4. Amasra - Bartın

Karadeniz'in bu küçük ama etkileyici kasabası, yazın kalabalığından sonra sonbaharda adeta içe dönüyor. Balıkçılarla sohbet edebilir, sakin limanda yürüyebilir ya da taş sokaklarda kaybolabilirsiniz. Bu dönemde Amasra hem hüzünlü hem huzurlu bir ruh taşıyor.

5. Abant Gölü - Bolu

Abant, İstanbul ve Ankara'dan kolay ulaşılabilmesiyle özellikle hafta sonu kaçamakları için ideal oluyor. Sonbaharda göl çevresindeki yürüyüş yolları romantik bir atmosfere bürünüyor. Gökyüzü açık olduğunda göl yüzeyinde ağaçların yansıması, doğal bir aynaya dönüşüyor.

6. Datça - Muğla

Yaz aylarında dolup taşan Datça, sonbaharda gerçek yüzünü gösteriyor. Hava hala ılıman ama kalabalık neredeyse yok. Palamutbükü'nde deniz hala girilebilir sıcaklıkta, Eski Datça sokakları ise sararan begonvillerle süsleniyor. Akşamları sahilde kitap okumak için ideal bir sessizlik oluyor.

7. Ahlat - Bitlis

Tarihi mezar taşları, göl manzarası ve dingin havasıyla Ahlat, sonbaharda Anadolu'nun içsel rotalarından biri oluyor. Van Gölü'nün kıyısında yürüyüş yaparken yalnızca doğayla değil, tarihle de baş başa kalınıyor.

8. Cumalıkızık - Bursa

Osmanlı'dan kalma taş sokaklar, sararan ağaçlar ve mavi boyalı cumbalı evler. Cumalıkızık, sonbaharda nostaljiyle huzuru aynı anda yaşatıyor. Hafta sonu kahvaltısı için yola çıkanlar, bu tarihi köyde zamanın yavaşladığını fark ediyor.

9. Borçka Karagöl - Artvin

Doğu Karadeniz'in en bakir doğasına sahip noktalarından biri olan Borçka Karagöl, sonbaharda bir renk cümbüşüne sahne oluyor. Göl kenarındaki yürüyüş yolu ve yoğun sis, manzaraya gizemli bir hava katıyor. Karadeniz'in tüm mitolojik duygusu bu gölde toplanıyor.

10. Safranbolu - Karabük

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu, sonbaharda bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. Ahşap konaklar, arnavut kaldırımlı yollar ve kahverengiye dönmüş ağaçlar arasında yapılan yürüyüşler, zamanda yolculuk hissi yaratıyor. Geleneksel bir kahvede sıcak bir Türk kahvesi içmek için en doğru zaman dilimi oluyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber