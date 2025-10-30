Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını davasının üçüncü duruşması devam ediyor. 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir'in avukatı Serbülent Baykan'ın savunması gündeme oturdu. Avukat Baykan, "Benim müvekkilim geri zekalı" diyerek başladığı savunmasında, olayda "net, kasten adam öldürme" suçu olduğunu savundu ve "Bilinçli taksir bizim önümüze atılmış yemdir" ifadelerini kullandı.

30 Ekim 2025
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması devam ediyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmanın üçüncü günü, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının dinlenilmesiyle başladı.

Duruşmanın ilk 2 gününde 20 müşteki ve 18 sanık mütalaaya ilişkin beyanda bulunmuştu.

Davanın 3'üncü duruşması, 3'üncü gününde devam ediyor.

Bugün ise kalan 14 sanık ile avukatları da savunmalarını yapmaya başladı.

AVUKAT ÇİLEDEN ÇIKTI: MÜVEKKİLİ GERİ ZEKALI

Grand Kartal A.Ş. bünyesindeki Gazelle Otel'in Muhasebe Müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir'in avukatı Serbülent Baykan, müvekkilinin beraatini istemediğini, tahliye kararını da mahkemenin takdirine bıraktığını belirtti.

"Benim müvekkilim geri zekalı. Bunu kendisine de söyledim. Beni isterse dava edebilir. Hatır için avukatlığını yapıyorum." diyerek savunmasına başlayan Baykan, "Burada net, kasten adam öldürme var. Bilinçli taksir bizim önümüze atılmış yemdir. Bu oteli kim denetledi, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Davlumbazın ısısı bile standartlarda belli. Sen bunlara bakmadan yedin içtin." dedi.

"BU GERİ ZEKALI GİDİP BİRAZ YATSIN, AKLI BAŞINA GELSİN"

Avukat Baykan, bu işi para için yapmadığını ifade etti.

Baykan, "Suçlu kimse Allah belasını versin. Burada kast var, cinayet var net." diyerek kat görevlilerinin ve 16 kişinin yanarak can verdiğini söyledi.

Otel sahiplerinin kendi çalışanlarına bile ihanet ettiğinden bahseden Baykan, "Ben bu işi para için yapmıyorum. Emir Aras'ın talimatı üzerine bizim geri zekalı gidip itfaiye raporunun iptali için başvuruda bulunmuş. Bu geri zekalı gidip biraz yatsın aklı başına gelsin onun bunun vekaletini almasın." diye konuştu.

İSTENEN CEZALAR

Otel sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası istendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar için ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada, şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer ve Mehmet Salun, teknik personeller Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personelleri Faysal Yaver ve Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebinde bulunuldu.

