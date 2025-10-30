Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Enflasyon Hesaplama Sistemi AB'ye uyumlu hale getiriliyor
Bakan Tekin: Filistin kermeslerinden 80 milyon TL gelir elde edildi
Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Erdoğan'dan 'bahis oynayan hakemler' iddiasına dair açıklama
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor
'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Bir ihbarla başladı: Başsavcılık TFF'den hakemlerin kimlik bilgilerini istedi
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Enflasyon Hesaplama Sistemi AB'ye uyumlu hale getiriliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa Birliği (AB) uyum kararları çerçevesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temel yılını ve hesaplama sistemini kapsamlı bir şekilde güncelleyeceğini duyurdu. Buna göre, Ocak 2026'dan itibaren TÜFE'de temel yıl '2003=100' yerine '2025=100' olarak kullanılacak ve harcama sınıflaması güncellenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 17:13, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 17:13
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temel yıl güncellemesi ve hesaplama sisteminde değişiklik yapılacağını bildirdi.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu kararları gereğince Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin tamamında Ocak 2026'dan itibaren TÜFE temel yılının "2025=100" olarak güncelleneceği belirtildi.

Üye ülkeler tarafından amaca göre bireysel tüketim harcamaları sınıflamasının en güncel sürümü olan "ECOICOP v2"nin kullanılmaya başlanacağı aktarılan açıklamada, "Ayrıca TÜFE ağırlıkları ana kaynağının ulusal hesaplar hanehalkı nihai tüketim harcamaları olması zorunlu tutulmaktadır. AB'ye uyum çerçevesinde TÜFE hesaplama yöntemindeki bu kapsamlı değişikliklerin tamamı, TÜİK tarafından birlik üyesi ülkelerle eş zamanlı olarak Ocak 2026'dan itibaren uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

"Manşet enflasyonda değişiklik olmayacak"

Açıklamada, söz konusu uyum çalışmalarının TÜİK tarafından son iki yıldır planlı biçimde yürütüldüğü bildirilerek, "Bu doğrultuda, TÜFE'de halen kullanılmakta olan '2003=100' temel yılı, '2025=100' temel yılı olarak güncellenecektir. Mevcut TÜFE tarihsel serisi, zincir endeks yapısı korunarak '2025=100' temel yılı ve 'ECOICOP v2' sınıflaması ile yeniden yapılandırılmış şekilde kamuoyuna sunulacaktır. Bu işlem, endeksin yeniden oluşturulmasını değil, yalnızca mevcut tarihsel verilerin yeni sınıflama yapısına uygun şekilde yeniden gruplanmasını ifade etmektedir. Bu nedenle, '2003=100' temel yılı dönemine ait manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak, yalnızca bazı alt endekslerde sınıflama değişiminden kaynaklı farklılıklar görülebilecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Halihazırda TÜFE'de kullanılan tüm harcama düzeylerinde ağırlıkların ana kaynağının Hanehalkı Bütçe Anketi olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni TÜFE serisinde ise grup düzeyindeki ağırlıklar, hanehalkı tüketim eğilimlerini daha kapsamlı ve güncel biçimde yansıtan ulusal hesaplar hanehalkı nihai tüketim harcamaları verilerinden elde edilecektir. Alt düzey ağırlıklar ise Hanehalkı Bütçe Anketi ile belirlenmeye devam edecektir. Bu yapı sayesinde, endeksin hem bütünsel hem de ayrıntılı tüketim kalıplarını daha iyi yansıtması hedeflenmektedir. Uygulanacak yöntemsel değişikliklere ilişkin tüm ayrıntılar, Ocak 2026 TÜFE haber bülteniyle paylaşılacaktır."

