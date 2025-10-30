Dolar günü yükselişle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin pazartesi ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,9170 41,9180 41,9820 41,9830 Avro 48,8500 48,8510 48,7190 48,7200 Sterlin 55,9860 55,9960 55,3600 55,3700 İsviçre frangı 52,7130 52,7230 52,4920 52,5020 ANKARA ABD Doları 41,8870 41,9670 41,9520 42,0320 Avro 48,8100 48,8900 48,6790 48,7590 Sterlin 55,9260 56,1360 55,3000 55,5100