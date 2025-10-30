Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
Bolu'da korkutan teşhis: Bir kadında 'deli dana' hastalığı saptandı!

Bolu'da geçtiğimiz ay boğaz ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Z.A. isimli kadın hastada yapılan incelemeler sonucunda 'deli dana' hastalığı (Creutzfeldt-Jakob Hastalığı) tespit edildi. Hastanın, bulaş riskine karşı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Palyatif ünitesinde izole alanda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 17:54, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 18:50
Bolu'da boğaz ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran kadın hastada, beyin omurilik sıvısına (BOS) yapılan testlerde 'deli dana' hastalığı tespit edildi.

Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle gitti, 'deli dana' hastalığı tespit edildi

Bolu'da geçtiğimiz ay boğaz ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Z.A. isimli kadın, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Sonrasında ise Z.A.'nın. şikayetlerinin geçmemesi üzerine beyin omurilik sıvısından (BOS) örnek alındı. Hastadan alınan örnekler daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı'na gönderildi. Burada yapılan testlerde Z.A.'nın beyin dokusunda 'deli dana' hastalığı tespit edildi. Z.A.'nın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Palyatif ünitesinde izole alanda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

