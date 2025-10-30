Polis merkezinde arbede: 1 polis yaralandı, 2 kişi tutuklandı

Olay, Efeler ilçesi Ramazanpaşa Mahallesi'nde bulunan Efeler Polis Merkezi önünde meydana geldi. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit' gibi çeşitli suçlardan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil Kavran, polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı. Kavran'ın yakınları, polis merkezinin önünde toplandı. Bu sırada yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmayı sonlandırmak isteyen polis ekipleriyle H.K. ve H.K. arasında arbede yaşandı. Arbedede bir polis memuru elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun elinin kırıldığı belirlendi. Tedavisinin ardından taburcu edilen polis memurunun ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'polise mukavemet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.