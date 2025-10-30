Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı

Aksaray'da alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasının ardından kimlik vermeyi reddeden sürücü ve yakınları, görevli trafik polislerine yumrukla saldırdı. Olay anı kameralara yansırken, polis ekipleri saldırganları kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, saldırıya karışan üç kişinin tutuklandığını belirterek "polisimize saldıran zorbalar" mesajıyla sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı

Geçtiğimiz gün Aksaray'da ışıklarda duran araca arkadan çarpan alkollü sürücü ve yakınları, sürücüden kimlik isteyen trafik polislerine saldırdı. Yumruklu saldırı anları anbean kameraya yansırken, polis memurları şahısları gözaltına aldı.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Polis memurunun kolundan tutmasıyla kaçamayan sürücü polise direndi. Bu sırada elinde telefonla sürücünün yanına gelen ve sürücünün yakını olduğu belirlenen Sait S. isimli şahıs, "Aksaray Belediye Başkanını arıyorum" diye polis memurlarına seslendi. Ardından polis memurlarına, bağıran Sait S., "Ne yetkin var kimliği almaya" dedi.

POLİSE KÜFÜR VE SALDIRI

Polislere kimlik vermeyen şahıslar kimlik ibrazı için polis merkezine götürülmek istendi. Polis aracına götürülürken sürücünün diğer yakını olan Rahmi S. de olaya müdahil olarak polis memurlarına direndi. Polis memurları sürücüyü araca bindirmeye çalışırken alkollü sürücünün gözaltına alınmak istememesi ve memura küfretmesi sonucu polis zor kullanarak gözaltına almaya çalıştı.

Bunun üzerine Sait S. ve Rahmi S. sürücünün gözaltına alınmasını engellemek için polis memurlarına yumrukla saldırdı. Yaşanan anlar kameralara yansırken, şahıslar ekiplerce kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN SERT MESAJ: POLİSİMİZE SALDIRAN ZORBALAR!

Bakan Yerlikaya, o anların görüntülerini X sosyal medya hesabından paylaşıp, 'gereği yapıldı' notuyla bir mesaj paylaştı.

Yerlikaya, "polisimize saldıran zorbalar" ifadeleriyle şu açıklamayı yaptı:

Alkollü direksiyon başına geçerek masum insanların canına kast etmek, onların güvenliğini hiçe saymak kabul edilemez!

Polislerimize saldırmaya kalkmak ne demek? Hem alkollü araç kullan hem de polisimize saldır!

Her üç şahıs hakkında "Görevli Memura Mukavemetten" ayrıca sürücü SS.'ye "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem başlatılmış, adliyeye sevk edilen 3 şahıs da tutuklanmıştır.

29 Ekim 2025 Çarşamba akşamı saat 20.30 sıralarında Aksaray ili Kurtuluş Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarpan sürücü S.S.'nin alkollü olduğu tespit edilmiştir.

Sürücü ile yanında bulunan S.S ve R.S. adlı şahıslar görevini yapan trafik polislerine kimliklerini vermemekte ısrar etmiş, polislerimize saldırı girişiminde bulunmuş ve mukavemet göstermiştir. Gereği de yapılmıştır!

Yeni Trafik Kanunu Teklifimizin Amacı;

Kazaları önlemek,
Can kaybını en aza indirmek,
Sürücülerin davranış biçimlerini
olumlu yönde değiştirerek,
bir trafik kültürü oluşturmaktı.

