Çatıdan düştü, 17 gün sonra öldü

Olay, 17 gün önce Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Gümrükçüler Caddesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan İsmail Yılmaz, arkadaşı E.A.'nın ricası üzerine çatıdaki arızaya bakmak için arkadaşının evine gitti. Arızaya bakarken dengesini kaybeden Yılmaz, ikinci kattan düştü. Ağır yaralanan Yılmaz, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İsmail Yılmaz, 17 gün yoğun bakımda süren yaşam mücadelesinin ardından bugün hayatını kaybetti. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Yılmaz'ın cenazesi, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hazreti Ali Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Erikli Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

