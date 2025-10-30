Bu lisede öğrenciler hem meslek öğreniyor hem para kazanıyor

Yenişehir ilçesinde bulunan Dicle Kız Meslek Lisesi, mini bir fabrika gibi çalışıyor. Okulda bulunan kuaförlük ve cilt bakım bölümlerinde 75 öğrenci eğitim görüyor. Kuaförlük bölümünde A'dan Z'ye tüm detayları öğrenip pratik yapma imkanı bulan öğrenciler, aynı zamanda cilt bakım bölünde ise lazer ve yüz bakımın püf noktalarını öğreniyor. 9'uncu sınıfta teori ile başlayan eğitimler 12'nci sınıfta pratikle son buluyor. Burada öğrenciler eğitimlerin yanı sıra döner sermayeden de harçlıklarını alıyor. Sigortaları da yatan öğrenciler eğitim hayatları biter bitmez iş bulma imkanı elde ediyor.

Bir haftalık gelir Gazze'ye bağışlanacak

Dicle Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serpil Tekay, okullarında güzellik hizmetleri alanı kapsamında cilt ve saç bakımı konularında eğitim verdiklerini söyledi. Tekay, ''Her iki alanda da uygulama ve üretim atölyelerimiz bulunuyor. Uygulama atölyelerinde öğrencilerimiz alanla ilgili teorik ve pratik bilgileri öğrenirken, üretim atölyelerinde bu bilgileri hayata geçiriyorlar. 9'uncu sınıfta derslerimiz ağırlıklı olarak teorik olarak başlıyor. 10'uncu sınıfta uygulamalı derslerle birlikte öğrenciler danışanlara yapılan uygulamaları gözlemliyor. 11'inci sınıfta gözlemlemenin yanı sıra uygulamalarda aktif olarak yer almaya başlıyorlar. 12'nci sınıfta ise öğrencilerimiz, ilimizde bulunan güzellik atölyeleri ve büyük işletmelere gönderilerek beceri eğitimi alıyorlar. Okulumuzda eğitimin yanı sıra hizmet üretimi de gerçekleştiriyoruz. Hem saç bakımı hem de cilt bakımı alanlarında dışarıdan gelen danışanlarımıza hizmet veriyoruz. Danışanlarımızı okulumuzda daha sık görebilmek için fiyatlarımızı piyasa değerinin altında tutuyoruz. Buradaki amacımız, kar elde etmekten çok öğrencilerimizin daha fazla uygulama yapabilmelerini ve tecrübelerini artırmalarını sağlamak. Öğrencilerimiz bu uygulamaları uzmanlar, usta öğreticiler ve öğretmenler eşliğinde uygulamalar yapıyorlar. Mezun olan öğrencilerimiz, isterlerse 4 yıllık veya 2 yıllık yükseköğrenimlerine devam edebiliyor, isterlerse sektörde iş bulabiliyorlar. Ayrıca mezuniyetleriyle birlikte aldıkları iş yeri açma belgesi sayesinde kendi işletmelerini de kurabiliyorlar. Öğrencilerimiz sadece mesleki anlamda değil, sosyal konularda da son derece duyarlı ve istekliler. Okulumuzda güzellik hizmetleri ile yiyecek içecek hizmetleri alanlarında elde edilen tüm gelirler Gazze'ye yardım olarak gönderilecektir. Tüm öğrencilerimize bu anlamlı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.

Dışarıdan gelen müşteriler piyasanın yüzde 50 altında hizmet alıyor

Kuaförlük öğretmeni Birgül Seldüz ise okullarında 2 derslik ve 2 döner sermaye atölyelerinin bulunduğunu söyledi. Seldüz, ''Öğrencilerimiz 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda eğitim görmektedir. Eğitim süreci, kültür dersleriyle başlayıp sonrasında mesleki derslerle devam ediyor. 12'nci sınıfa gelen öğrencilerimiz staj yapmaktadırlar. Ancak öncesinde, bulunduğumuz bu atölyede kuaförlük işlemlerine dair tüm uygulamaları, kuaförlük konseptinde ne varsa birebir bizim öncülüğümüzde öğreniyorlar. Öğrencilerimiz burada belirli bir oranda ücret kazanmaktadır ve sigorta primleri de yatırılmaktadır. Bu süreçte öğrencilerimiz yalnızca mesleki becerilerini değil, aynı zamanda sosyalleşme ve insan ilişkileri konularında da önemli deneyimler kazanmaktadır. Atölyemiz dışarıdan gelen misafirlere de açıktır. Hafta içi, eğitim takvimine göre 09.00-17.00 saatleri arasında dışarıdan gelen danışanlarımızı ağırlıyoruz. Verilen hizmetler, dışarıdaki fiyatlara göre yüzde 50 indirimli olarak sunulmaktadır'' diye konuştu.

9'uncu sınıf öğrencisi Zümranur Aktaş, iyi bir eğitim alıp ilerleyen yıllarda kuaför salonu açmak istediğini belirtti.

12'nci sınıf öğrencisi Büşra Tay da ''Şu anda bir işletmede staj yapıyorum. Bölümümü bitirdikten sonra aynı alanda üniversite eğitimi almayı planlıyorum. Üniversitede bu bölümün 4 yıllık programı bulunuyor. Hedefim, bu eğitimi tamamlayarak kadrolu öğretmen olmak'' şeklinde konuştu.

İşlemler son teknolojik cihazlarla yapılıyor

Usta öğretici Remziye Aktaş ise yaklaşık 10 yıldır okulda görev yaptığını söyledi. Aktaş, ''Buradaki temel amacımız, öğrencilerimize alanlarının temellerini en iyi şekilde öğretmek. Bizim alanımızda pratik çok önemli olduğu için öğrencilerimizin burada uygulama becerileri oldukça gelişiyor. Aynı zamanda dışarıdan danışanlar alarak öğrencilerimizin pratiklerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Öğrencilerimiz yaptıkları uygulamalardan dolayı belli bir ücret alıyor ve sigortaları yatırılıyor. Dışarıdan gelen danışanlarımız da bu hizmetlerden büyük ölçüde faydalanıyor. Piyasa fiyatlarına göre yüzde 50 indirimli hizmet veriyoruz. İşlemler, son teknoloji cihazlarla ve yüksek kalite standartlarında gerçekleştiriliyor. Öğrencilerimiz burada son model lazer cihazlarıyla çalışarak sektöre tamamen hazır hale geliyorlar. Lazer uygulamaları yapıyor, cilt bakım atölyesinde profesyonel cilt bakımı, kalıcı makyaj, dermapen ve dermaroller gibi işlemleri öğreniyorlar. Meslek lisemizin, halk eğitimden en büyük farkı ise öğrencilerin 4 yıllık bir eğitime tabi tutulmaları. Bu eğitimin sonunda öğrencilerimiz usta unvanıyla mezun oluyor ve iş yeri açma belgesine sahip oluyorlar. İsteyen öğrencilerimiz akademik anlamda da ilerleyebiliyor. Mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi gibi üniversitelerde yer alan Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümünde 4 yıllık ya da 2 yıllık programlara devam edebiliyorlar. 'Ben kendi iş yerimi açacağım' diyen öğrencilerimiz ise, burada aldıkları profesyonel eğitim sayesinde sektöre tam donanımlı ve hazır bir şekilde adım atıyorlar'' dedi.

Öğrenciler kendi işletmelerini açabilecek

12'nci sınıf öğrencisi Büşra Yeşil, bölümün kendisi için çok avantajlı ve güzel olduğunu söyledi. Yeşil, şunları söyledi:

''Çünkü şu anda aldığım eğitim, gelecekte kuracağım mesleki hayatımın temelini oluşturuyor. Eğer ileride bir işletmem olursa, burada hocalarımızdan öğrendiğim bilgileri çok daha etkili bir şekilde uygulayabileceğimi düşünüyorum. Şu anda 12'nci sınıf öğrencisiyim ve staj yapıyorum. Staj sürecinde ilk günkü adaptasyonumuz oldukça kolay oldu. Bunun en büyük nedeni, 9'uncu sınıftan itibaren hocalarımızın yanında uygulamalara katılmamız ve dışarıdan gelen danışanlarla sürekli iletişim halinde olmamız. Bu sayede hem insan ilişkilerimiz gelişti hem de mesleki özgüvenimiz arttı. Okul bittikten sonra üniversite bölümünde eğitimime devam etmeyi planlıyorum. Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra ise cilt bakımı ve lazer uygulamaları üzerine kendi işletmemi açmak istiyorum. Bu alanda ilerleyip kendimi geliştirmeyi hedefliyorum.''