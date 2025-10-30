Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!

Türkiye ekonomisini bekleyen yoğun kasım ayında gözler, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) 2026 yılı bütçe görüşmelerine hem de Merkez Bankası'nın (TCMB) kritik açıklamalarına çevrildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlık ve kurumların bütçe maratonu 28 Kasım'a kadar sürecek. TCMB Başkanı Fatih Karahan ise 7 Kasım'da yılın son Enflasyon Raporu'nu ve 28 Kasım'da Finansal İstikrar Raporu'nu kamuoyuyla paylaşacak.

Türkiye'yi yine yoğun bir ekonomi gündeminin beklediği kasım ayında gözler, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) 2026 yılı bütçe görüşmeleri ve Merkez Bankasının yayımlayacağı raporlarda olacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, kasım ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yoğun bütçe mesaisi yapılacak.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM'ye sunulmasının ardından bütçe maratonu başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 30 Ekim Perşembe günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanacak. Bakanlık ve kurumların kasım ayı boyunca devam edecek komisyondaki bütçe görüşmeleri 28 Kasım'da sona erecek.

Bu müzakerelerin tamamlanmasının ardından bütçe teklifi, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Merkez Bankasının vereceği mesajlar merak ediliyor

Merkez Bankasının açıklayacağı raporlar da kasımda izlenecek konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 7 Kasım'da bu yılın son Enflasyon Raporunu kamuoyuyla paylaşacak. Karahan'ın vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda, "2025 sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Merkez Bankası, yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu'nu da 28 Kasım'da açıklayacak. Raporda, finansal istikrara ilişkin gelişmeler, alınan tedbirlerin finans sektörüne etkileri değerlendirilecek. Karahan'ın, raporun ön sözünde yapacağı değerlendirme de ekonomi çevreleri tarafından izlenecek.

Enflasyon ve iş gücü verileri açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da 3 Kasım Pazartesi günü ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,52 artış gösterirken, yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olmuştu.

Kurum, 10 Kasım'da eylül ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak. Sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 7,1 artış göstermişti.

TÜİK, 13 Kasım'da ekim ayına ilişkin konut satış, 28 Kasım'da da ekim ayı iş gücü istatistiklerini yayımlayacak.

Asgari ücrete ilişkin gelişmeler takip edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Kasım'da ekim ayı merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuna duyuracak.

Kasımda milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücretin tespitine ilişkin açıklamalar da yakından izlenecek. Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili gelişmeler takip edilecek.

Asgari ücret, şu anda bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler uygulandığında net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

