Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Enflasyon Hesaplama Sistemi AB'ye uyumlu hale getiriliyor
Bakan Tekin: Filistin kermeslerinden 80 milyon TL gelir elde edildi
Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Erdoğan'dan 'bahis oynayan hakemler' iddiasına dair açıklama
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor
'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Camide boğazını kesip öldürdüğü adamın karısına 'Şimdi git kocanın leşini topla' demiş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde camide husumetlisini boğazını keserek öldüren zanlı hakim karşısına çıktı. Zanlı, cinayetin ardından evine giderken öldürdüğü adamın eşini gördüğünü ve "şimdi git kocanın leşini topla" dediğini soğukkanlılıkla anlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 21:24, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 22:33
Camide boğazını kesip öldürdüğü adamın karısına 'Şimdi git kocanın leşini topla' demiş

Kayseri'de 19 Haziran 2025 tarihinde önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen Şevki T.'yi camide namaz kıldığı esnada boğazını keserek öldüren Y.Ş., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada öldürülen Şevki T.'nin karısı Reyhan T. ve avukatları hazır bulunurken, sanık Y.Ş. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Y.Ş., maktul ile 2018 yılında Şevki T.'nin kardeşinin evini aldıktan sonra komşu olduklarını ve bu tarihten itibaren incir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerle tartışma çıktığını ve aralarında husumet başladığını ifade etti.

"Her gördüğünde hakaret ve küfür ediyordu"

Kendisinin uzman çavuş olduğunu ailesi ile Şevki T. arasında yaşanan olaylardan dolayı uzman çavuşluğu bıraktığını belirten Y.Ş., kız kardeşi Fatma T.'nin eniştesi yurtdışında olduğu sırada yasak ilişkiden bir çocuk doğurduğunu ve bu çocuğu çöpe attığını, bunu öğrendikten sonra evlerinin cenaze evine döndüğünü, olayı öğrenen Şevki T.'nin her kavgada bunu gündeme getirerek kendilerine, "bebek katilleri", "çocuk katilleri" diyerek hakaret ettiğini söyledi.

"Şimdi git kocanın leşini topla" demiş

Savunmasına devam eden Y.Ş., "Bunun için evimizi taşımak istedik. Elimizde avucumuzda ne varsa bir müteahhide kaptırdığımız için taşınamadık. Olaydan bir hafta önce de eşimin yakınları ikinci çocuğumuzun doğumu ve eşimin ameliyatı nedeniyle ziyarete geldiler. Gelenler Şevki T.'nin kapısına park etmişler. Bunun üzerine yaşanan kavgada Şevki T., annemi dövdü" dedi.

Olay günü kendisinin evde ayağı sargılı yatakta yattığını belirten Y.Ş., eşinin sütçüye ödeme yapmasını söylediğini, kendisinin ödeme yaptığını, sonrasında oğlunun bisikletten düştüğünü bu esnada kendi bahçesinde olan Şevki T.'nin, 'Bebek katili namussuzlar, şerefsizler' diyerek bahçeden çıktığını bu esnada ezan okunduğunu, Şevki T.'nin bu sözlerini üzerine gözüne perde indiğini ve betonun üstündeki bıçağı alarak her halde "camidedir" diyerek, Şevki T.'nin arkasından gittiğini söyledi. Camide Şevki T.'ye "Şimdi de küfretsene aynısını bir daha yapsana" dediğini sonrasını hatırlamadığını belirten Y.Ş., sonrasında polisi aradığını evinde çocuklarını görüp teslim olacağını söylediğini, evine giderken Şevki T.'nin eşini gördüğünü ve ona "Şimdi git kocanın leşini topla" dediğini söyledi.

Y.Ş., beraat talebinin olmadığını belirterek, "Keşke bunlar yaşanmasaydı. 7-8 sene küfretti arkamı dönüp gittim, yine gitseydim. Sadece haksız tahrik indirimi işitiyorum" dedi.

"Aralarında husumet yoktu"

Öldürülen Şevki T.'nin eşi R.T. ise, kendilerinin kapılarını kırana kadar aralarında husumet olmadığını, eşinin ağzından hiç küfür çıkmadığını ifade ederek, sanık Y.Ş.'yi annesinin doldurduğunu söyledi. Olaydan bir hafta önce yaşanan park meselesinde de Y.Ş.'nin kardeşinin küfrettiğini, 4 kişinin eşi ve ağabeyini darbettiğini ifade etti.

Cami cemaati dinlendi

Duruşmada olay sırasında camide bulunan kişiler, mahalle komşuları ve Y.Ş.'nin yakınları da tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

