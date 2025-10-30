KYK yurdunda kalan genç kız 3. kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, 29 Ekim Çarşamba gecesi Balıkesir'deki KYK kız yurdunda meydana geldi. Henüz kimliği açıklanmayan genç kız, yurt binasının 3. katındaki balkondan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, öğrencinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İddiaya göre, genç kızın "Bugün olmasa bir gün olacaktı, suçlu aramayın" diye not bıraktığı öğrenildi. Olay hem yurtta kalan öğrencileri hem de şehir sakinlerini derin üzüntüye boğdu.