Bakan Bolat duyurdu: Yapay Zeka destekli yeni TAREKS'e birincilik ödülü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yapay Zeka temelli risk analizi altyapısıyla yenilenen Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Projesi'nin Türkiye Bilişim Ödülleri'nde "Kamudan İş Dünyasına Hizmetler" kategorisinde birinci olduğunu duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 22:37, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 23:00
Bakan Bolat duyurdu: Yapay Zeka destekli yeni TAREKS'e birincilik ödülü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlık tarafından geliştirilen "Yeni TAREKS Projesi"nin, bugün Türkiye Bilişim Derneğince düzenlenen "Türkiye Bilişim Ödülleri" yarışmasında, "Kamudan İş Dünyasına Hizmetler" kategorisinde birinci olduğunu bildirdi.

2011 yılından bu yana dış ticaret denetimlerinin dijital kalbi konumunda olan TAREKS'in, 2023'te başlatılan dijital dönüşüm çalışmaları sonucunda 2025'te yapay zeka temelli risk analizi altyapısıyla tamamen yenilendiğini anımsatan Bolat, şunları kaydetti:

"Yeni TAREKS Projemiz, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda bir gurur tablosu olmuştur. Yapay zeka destekli yeni TAREKS ile hem vatandaşımızı koruyor, hem de güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz. Yeni TAREKS ile firma süreçleri dijitalleşti, raporlama altyapısı güçlendi, kamu kurumları arası entegrasyon arttı ve denetim kararlarında veri odaklı bir döneme geçildi. Bu önemli başarı, teknolojiyle güçlenen Türkiye vizyonumuzun bir yansımasıdır. Yeni TAREKS ile vatandaşlarımızı daha etkin koruyor, kurallara uyan işletmelerimizi destekliyor, dış ticaretimizi daha güvenli ve hızlı hale getiriyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemizin dijitalleşen ticaret altyapısı, Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü bir nişanesi olmaya devam edecektir."

