Şeker-İş Genel Başkanı Gök: 'Yeni bir emek yasasına ihtiyaç var'

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, Gazze'deki trajediyi ve Türkiye'nin çalışma hayatındaki acil reform ihtiyacı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök: "Gazze, emperyalizmin karşısında direnişin sembolü olmuştur; içeride ise çalışma hayatı için yeni bir emek yasasına ihtiyaç var." dedi.

29 Ekim 2025 20:56, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 23:01
Şeker-İş Genel Başkanı Gök: 'Yeni bir emek yasasına ihtiyaç var'

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, sendikanın düzenlediği 10. Medya Mensupları Buluşması kapsamında yaptığı konuşmada, hem dünyadaki gelişmelere hem de Türkiye'nin çalışma hayatındaki yapısal sorunlara dikkat çekti.

Gök, Gazze'de yaşanan insanlık dramının Batı'nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdiğini vurgularken, Türkiye'de emek dünyasının da köklü bir reforma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Ayrıca, çalışma hayatında yapısal dönüşümün zorunlu olduğunu ve basının özgürlüğünün toplum için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Gazze ve Batı'nın İkiyüzlülüğü

İsa Gök, konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını insanlık suçu olarak nitelendirdi. "Gazze sadece İsrail'e değil, ABD'nin stratejik vesayetine, İngiltere'nin tarihi ikiyüzlülüğüne, Avrupa'nın insan hakları maskesine ve İslam dünyasının sessiz ihanetine karşı da savaş vermiştir" dedi. Saldırılarda hayatını kaybeden 250'den fazla gazetecinin "habere giderken haber olan kahramanlar" olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Gazze Direnişi ve İnsanlık Vicdanı

"Gazze direnişi, Batı'nın 'medeniyet' iddiasını yerle bir etmiştir. Tanklara, uçaklara, abluka ve soykırıma rağmen ayakta kalan bu irade, insanlığın vicdanıdır," diyen Gök, Gazze'nin aynı zamanda "zamanın sessizliğine direnen bir hakikat sembolü" haline geldiğini vurguladı.

Çalışma Hayatında Yapısal Dönüşüm İhtiyacı

Türkiye'nin iç gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gök, çalışma hayatındaki kronik sorunlara dikkat çekti:

  • Asgari ücretin insanca yaşanabilir seviyeye yükseltilmesi
  • Genel ücret politikalarının ve vergi sisteminin yeniden yapılandırılması
  • Taşeronlaşma ve güvencesizliğin ortadan kaldırılması

"Performans bahanesiyle işçiye psikolojik baskı uygulanıyor, güvencesizlik normalleşiyor. Sendikalar artık büyük resmi görüp, değişen iş dünyasına uygun şekilde kendini yenilemek zorundadır."

Gazetecilik ve Demokrasi

Basın mensuplarına hitap eden Gök, gazeteciliğin "cesaret, bilgelik ve ilkelilik" gerektiren bir meslek olduğunu ifade etti. "Gazetecilik de tıpkı fabrika üretimi gibi bir üretim biçimidir; haber üretimi, toplumun bilgiye erişim hakkının teminatıdır," dedi.

Basın Emekçilerinin Sorunları

  • Uzun çalışma saatlerine ve zorlu koşullara rağmen haber üreten basın emekçilerinin birçoğu iş güvencesinden yoksun.
  • Basın sektöründeki işsizlik oranı, genel işsizlik oranlarının bile üstünde.
  • Bu tablo, demokrasinin gelişimi açısından tehlikelidir.

Basının Özgürlüğü ve Toplumun Nefesi

Basının tarafsız, doğru ve eksiksiz bilgiyle toplumu aydınlatması, demokratik toplumların en temel gereğidir. Gök, "Basının özgürlüğü, toplumun nefesidir. Çalışma koşulları iyileştirilmeden, gerçek anlamda özgür basın mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda tüm basın mensuplarına teşekkür eden Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, "Gazetecilerimizin mesleklerini güvenli, onurlu ve insanca koşullarda yapabildiği bir Türkiye umuduyla hepinizi saygıyla selamlıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.


