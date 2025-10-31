Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?

Elektrikte kademeli olarak uygulanan devlet desteğinde önemli bir değişiklik yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve yeni düzenlemeyle birlikte yıllık 4 bin kilovat saat elektrik tüketenler devlet desteğinden yararlanamayacak. Daha önce bu sınır 5 bin kilovat saat olarak uygulanıyordu.

Yeni Düzenlemenin Detayları