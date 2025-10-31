Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor

Hükümet, sosyal güvenlik sistemine yönelik yeni tedbirleri gündemine aldı. Cumhurbaşkanlığının 2026 programına göre düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar için mikro sigorta programları geliştirilecek. Ayrıca aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek, uzaktan çalışma sistemleri teşvik edilecek. Sigortalılık süresi arttıkça emekli maaşının artmasını öngören bir sistem hayata geçirilecek.

Sosyal Sigorta Sisteminde Aktif/Pasif Oranı

Sosyal sigorta sisteminde finansal sürdürülebilirlik açısından önemli bir gösterge olan aktif/pasif oranı son üç yılda 2'den 1,61'e geriledi. Üç yıllık dönemde, çırak, stajyer ve kursiyerler hariç tutulduğunda bu oran 1,49 seviyesine indi. Yani Türkiye'de her 1,49 çalışan bir emekliyi finanse eder duruma geldi. Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olması için aktif/pasif oranının en az 3 olması gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığının 2026 programında aktif/pasif oranındaki gerilemeye dikkat çekilerek alınacak tedbirler sıralanıyor:

Kolay işverenlik uygulamasının yaygınlaştırılması

Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar için mikro sigorta programlarının geliştirilmesi

Gelire dayalı prim bildirim kapsamının genişletilmesi

Kolay İşverenlik Uygulaması

Programda, sosyal güvenlik kapsamında yer almayan veya sisteme girişi zor olan gruplar için kolaylaştırıcı mekanizmalar geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nun temizlik, çocuk ve yaşlı bakımı gibi ev işlerinde çalıştırılanlar ile apartman görevlilerinin sigorta prim bildirimlerini e-Devlet üzerinden yapabilmesine imkan sağlayan uygulamanın genişletilmesi hedefleniyor.

Farklı meslek gruplarının da aynı kapsama alınarak kayıt dışılığın önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sistem, iş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilmesi gibi muhasebeci desteğiyle yapılabilecek işlemlerin e-Devlet üzerinden yapılarak işverenlerin işinin kolaylaştırılmasını öngörüyor. SGK bünyesinde bir süredir kayıt dışı istihdamla mücadeleye katkı sağlayan kolay işverenlik uygulamasının kapsamını genişletilmesi konusunda çalışma yapılıyor.

Mikro Sigorta Programı Geliştirilecek

Bu sistemle, düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlara yönelik özel sosyal sigorta programlarının oluşturulması hedefleniyor. Yüksek primler nedeniyle sosyal güvenlik şemsiyesi dışında kalan bu gruplara özel sigorta programları geliştirilerek, bu kişilerin de sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanmasının önü açılacak. Bu sistem ile farklı meslek gruplarına ve gelir düzeyine göre farklı prim ödemelerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Prim Gün Süresine Göre Emekli Maaşı

Cumhurbaşkanlığının yıllık programında, aylık bağlama sisteminin kişilerin daha fazla istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenleneceği belirtiliyor. Uzun zamandır tartışılan bu sistem ile emekli maaşı hesaplanmasındaki sistem değişecek. Sigortalılık süresi arttıkça emekli maaşının artmasını öngören bir sistemin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Böylece çalışanların erkenden emekli olmasının önüne geçilerek çalışma sürelerinin uzatılması; bu yolla sosyal güvenlik sistemindeki aktif-pasif dengesinin korunması amaçlanıyor. Yıllık programda ayrıca sosyal güvenlik sisteminde gelire dayalı prim bildirim kapsamının genişletilmesine yönelik çalışma yapılacağı da belirtiliyor.

Maluliyet Aylığı Alanlar İçin Mesleki Rehabilitasyon

Programa göre, sürekli iş göremezlik raporu veya maluliyet aylığı alanların yeniden işgücü piyasasına dönmesi için mesleki rehabilitasyon uygulaması hayata geçirilecek.

Esnek Çalışma Modelleri Hayata Geçirilecek

Programa göre, yeni nesil esnek çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemi ile uyumlaştırılması konusunda teknik ve hukuki altyapı güçlendirilecek. Kısa çalışma, evden çalışma ve hibrit çalışma gibi esnek çalışma modelleri hayata geçirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu bir süredir esnek çalışma modelleri üzerinde çalışma yapıyor. Esnek çalışma modellerine ilişkin yeni sistemin hukuki altyapısının 2026 yılında tamamlanması bekleniyor.