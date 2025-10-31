Hamile eşini ve amcasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Papara'nın faaliyet izni iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kararla Papara Elektronik Para A.Ş'nin faaliyet iznini iptal etti.

Haber Giriş : 31 Ekim 2025 07:40, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 07:41
Merkez Bankası (TCMB), elektronik para kuruluşu Papara Elektronik Para A.Ş'nin faaliyet iznini iptal etti.

Merkez Bankası, Papara'ya 21 Nisan 2016 tarihli karar kapsamında verilen elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleri faaliyeti izninin, ilgili kanun hükümlerine aykırılık nedeniyle sonlandırıldığını bildirdi.

Karar, 30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı tebliğ ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre iptal, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 15., 16., 18. ve 19. maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

Bu kararla birlikte Papara'nın, Türkiye'de elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine ilişkin yetkisi sona ermiş oldu.

Kayyum atanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "yasa dışı bahis ve kara para aklama" soruşturması kapsamında şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı.

27 Mayıs'ta aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı "örgüt liderliği" ile suçlanıyor.

2016 yılından bu yana dijital ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni bulunan şirketin, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal dolaşımına aracılık ettiği öne sürülmüştü.


