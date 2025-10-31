Bodrum'da CHP'li bir meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

Gümbet Mahallesi'ndeki KOM Büro Amirliğine götürülen N.A'nın ifade işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından şüpheli N.A. gözaltına alındı.

