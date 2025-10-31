Hamile eşini ve amcasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Fırat Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada O.A., yanındaki tabancayla ailesine kurşun yağdırdı.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Kurşunların isabet ettiği O.A.'nın eşi Mine A ve amcası Özgür A olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin annesi M.A., N.A. ve F.A. ise yaralandı.

SALDIRGANIN ANNESİNİN DE DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaralılardan saldırganın annesi M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli O.A. Kurtalan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınırken, Mine A'nın hamile olduğu ve katil zanlısının madde kullandığı öğrenildi.