Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymadı: Kaza yaptıktan sonra yakalandı

Hamile eşini ve amcasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı
Hamile eşini ve amcasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
Sponsorlu İçerik
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Benzine zam geldi, tabela değişti
Benzine zam geldi, tabela değişti
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Ehliyet Yenilemede Son Gün: Ücretler 7.438 TL'ye Çıkıyor
Ehliyet Yenilemede Son Gün: Ücretler 7.438 TL'ye Çıkıyor
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
Bakan Bolat: TAREKS ile güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz
Bakan Bolat: TAREKS ile güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Enflasyon Hesaplama Sistemi AB'ye uyumlu hale getiriliyor
Enflasyon Hesaplama Sistemi AB'ye uyumlu hale getiriliyor
Bakan Tekin: Filistin kermeslerinden 80 milyon TL gelir elde edildi
Bakan Tekin: Filistin kermeslerinden 80 milyon TL gelir elde edildi
Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Erdoğan'dan 'bahis oynayan hakemler' iddiasına dair açıklama
Erdoğan'dan 'bahis oynayan hakemler' iddiasına dair açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymadı: Kaza yaptıktan sonra yakalandı

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak, lastiği patlamasına rağmen hızla kaçan otomobil sürücüsü kaza yaptıktan sonra yakalanırken, şahsın alkollü araç kullanmaktan ehliyetine daha önce el koyulduğu tespit edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 09:11, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 09:07
Yazdır
Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymadı: Kaza yaptıktan sonra yakalandı

Eskişehir'in Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Yakup Satar ve Sivrihisar-1 Caddesi kesişiminde meydana gelen olayda, Eskibağlar Mahallesi'nde polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği Adem U. idaresindeki sedan lüks otomobil durdurulmak istendi.

Otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymadı.

KAZA YAPTIKTAN SONRA YAKALANDI

Otomobil, süratli bir şekilde ara sokaklarda kaçmaya başladı.

Defalarca ters yöne giren ve sokak kenarındaki beton dubaların üzerine çıkarak yoluna devam eden araç, hasar almasına rağmen polisten kaçmaya devam etti.

Sağ ön tekerleği patlayan otomobil, polisten kilometreler kaçtıktan sonra Gazi Yakup Satar ve Sivrihisar-1 Cadde'si kesişimindeki refüje çıktı.

ARACINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Aracını hareket ettiremeyen sürücü, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Araçtan indirilen 38 yaşındaki Adem U. ekip aracına bindirilirken yapılan kontrollerinde, bahse konu sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el koyulduğu tespit edildi. Şahsın aracında yapılan aramalarda, çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Şahıs işlemleri için karakola götürülürken araç ise çekici marifetiyle bulunduğu noktadan çekildi.

Aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Öte yandan Kumlubel Mahallesi istikametine giden ve şehir içi ulaşımda kullanılan tramvay seferlerinin aksadığı görüldü.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber