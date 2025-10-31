Hamile eşini ve amcasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı
TBMM'deki toplantının tutanakları 10 yıl gizli kalacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle yürüttüğü çalışmalarda sona yaklaştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katıldığı son toplantının içeriği devlet sırrı kapsamında gizli tutulacak.

Haber Giriş : 31 Ekim 2025 09:55, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 09:58
TBMM'deki toplantının tutanakları 10 yıl gizli kalacak

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefiyle 5 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün gerçekleştirdiği 16'ncı toplantıyla son aşamaya geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sunum yaptığı toplantıda, görüşmelerin gizli yapılmasına karar verildi. İçtüzük gereği toplantı tutanakları en az 10 yıl boyunca kamuoyuna açıklanmayacak.

Görüşmeler "devlet sırrı" kapsamında

Komisyonun dünkü toplantısında, oturumun "konunun hassasiyeti" nedeniyle basına kapalı yapılması, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un önerisiyle oylamaya sunuldu ve üyelerin çoğunluğunun desteğiyle kabul edildi. Böylece toplantıda konuşulanlar "devlet sırrı" sayılarak gizli kalacak.

Yerlikaya gelecek hafta sunum yapacak

Komisyonun dinleme süreci gelecek hafta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sunumuyla tamamlanacak. Bu aşamadan sonra, raporun yazım sürecine geçilmesi ve nihai metnin Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

Kurtulmuş: "Demokratik standartları yüksek bir çalışma yürüttük"

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun çalışmalarının Türkiye demokrasisi açısından örnek teşkil ettiğini belirterek, "Komisyonumuz, demokratik standartları yüksek, kapsamlı bir çalışma dönemi geçirdi. Artık nihai rapor aşamasına ilerliyoruz" dedi.

Nihai rapor Meclis'e sunulacak

Kurtulmuş, komisyonun amacının yasa taslağı hazırlamak değil, genel çerçeveyi belirleyerek TBMM'ye sunmak olduğunu vurguladı. Nihai rapor, örgütün sahadaki varlığını tamamen tasfiye ettiğinin güvenlik birimlerince tespit edilmesinin ardından atılacak adımları içerecek.

"Tasfiyenin tesciliyle yeni adımlar atılacak"

Kurtulmuş, örgütün varlığını sonlandırdığı yönündeki açıklamaların önemine dikkat çekerek, "26 Ekim'de yapılan açıklamalarla örgütün Türkiye'den çekilmesi süreci önemli bir eşiği oluşturmuştur. Güvenlik birimlerimizin tespitiyle birlikte TBMM bu sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.

