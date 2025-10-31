Hamile eşini ve amcasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı
Altının gramı 5 bin 419 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 419 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 295 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 40 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 09:39, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 10:08
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 2,5 artışla 5 bin 430 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 5 bin 419 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 295 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 40 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,4 azalışla 4 bin 10 dolarda seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinden çıkan olumlu sonuçlar sonrasın güvenli liman varlıklara talep azaldı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ve dış ticaret dengesi, yurt dışında Avro Bölgesinde enflasyon ve Almanya'da perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 750 doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

