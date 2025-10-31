Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hafta sonu ve önümüzdeki hafta dahil ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki bir haftalık süreçte günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 20, İstanbul'da 21, İzmir'de 27, Antalya'da 28, Adana'da 32, Diyarbakır'da 26, Samsun'da 21 derceye kadar yükselecek.