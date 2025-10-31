112 Acil Çağrı Merkezleri, bir yılda 97 milyon kez arandı

PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
Sponsorlu İçerik
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Hamile eşini ve amcasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı
Hamile eşini ve amcasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Benzine zam geldi, tabela değişti
Benzine zam geldi, tabela değişti
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
Bakan Bolat: TAREKS ile güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz
Bakan Bolat: TAREKS ile güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Ana sayfaHaberler Sağlık

112 Acil Çağrı Merkezleri, bir yılda 97 milyon kez arandı

İçişleri Bakanlığına bağlı, 112 Acil Çağrı Merkezlerine 10 Ekim 2024-10 Ekim 2025 tarihleri arasında 96 milyon 919 bin 400 başvuru yapıldığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 11:59, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 12:00
Yazdır
112 Acil Çağrı Merkezleri, bir yılda 97 milyon kez arandı

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın "Güvenlik Hizmetleri" bölümünde, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, 10 Ekim 2024 ile 10 Ekim 2025 tarihleri arasında acil çağrı merkezlerine 96 milyon 919 bin 400 çağrı yapıldı.

Dönem içinde alınan bu başvuruların sadece yüzde 37,58'i "asıllı" (gerçek) olarak kayıtlara geçerken, bildirimlerin yüzde 28,83'ünün "asılsız" olduğu, yüzde 33,59'unun ise henüz anons dinletilirken sonlandırıldığı belirtildi.

Programda, acil çağrı hizmetlerinin altyapısının güçlendirildiği de ifade edildi.

Buna göre, Kocaeli, İzmir ve Kırşehir 112 Acil Çağrı Merkezi binalarının yapım, donanım ve tefrişat işleri tamamlandı.

Ankara Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Merkezi inşaatına ise devam edildiği, sistem altyapı kurulumunun bu yıl sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Programda ayrıca, 81 il valiliği tarafından Ekim 2025 itibarıyla 14 bin 407 acil çağrı personeline eğitim verildiği ve merkezlerin tanıtımı amacıyla 2 milyon 12 bin 878 materyal dağıtıldığı bilgisi paylaşıldı.

"Politika ve Tedbirler" bölümünde ise 112 acil çağrı merkezlerinde hizmet standartlarının ve kalitesinin yükseltilmesi sağlanacağı, 112 tek numara farkındalığının artırılması için tanıtım faaliyetleri gerçekleştirileceği aktarıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber