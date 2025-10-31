Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Araştırma şirketlerinin beklenti anketlerine göre Ekim ayında yüzde 2,90 civarında bir enflasyonun gelmesi bekleniyor.
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 12:01, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 12:06
Bu durumda 4 aylık enflasyon verisi şu şekilde oluştu:
- Temmuz: %2,06
- Ağustos: % 2,04
- Eylül: %3,23
- Ekim: %2,90
4 aylık Kümülatif enflasyon: %10,62
4 aylık Enflasyon farkı: Yüzde 5,35
Kasım ve Aralık ayı hariç 1 Ocak 2026 toplam zammı: %17
Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde, Kasım ayı için %1,55, Aralık ayı için ise %1,14 enflasyon oluşacağı çıkmıştır.
Bu durumda 6 aylık kümülatif enflasyon: %13,62
- 6 aylık enflasyon farkı: %8,2
- 1 Ocak 2026 zammı: %20,11 olacaktır.