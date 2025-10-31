PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Hamile eşini ve amcasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Benzine zam geldi, tabela değişti
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
Bakan Bolat: TAREKS ile güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Karadağ'da bıçaklı kavgaya karışan Türkler serbest bırakıldı

Karadağ'da Türk vatandaşları aleyhinde günlerce devam eden protesto eylemleri ile sonuçlanan bıçaklı kavgaya karışan Türk vatandaşları serbest bırakıldı.

Haber Giriş : 31 Ekim 2025 13:51, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 13:48
Geçtiğimiz cumartesi akşamı Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'nın Zabjelo semtinde genç bir Karadağ vatandaşını öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan Türkler, Karadağ Yüksek Mahkemesi soruşturma hakimi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karadağ medyasında yer alan haberlere göre hakim, kararında söz konusu kişiler U.G. ile N.D.'nin söz konusu suçu işlediklerine dair makul şüphe bulunmadığına hükmetti.

Kararın gerekçesinde mahkemenin Yüksek Devlet Savcılığı'nın talebi üzerine yaptığı inceleme sonucunda sanıklara yöneltilen "kasten öldürmeye teşebbüs" suçuna ilişkin yeterli şüphe bulunmadığı tespit edildiği ifade edildi.

Mahkeme kararında Türk ve Azerbaycan vatandaşlarının tutuksuz yargılanarak kendilerini savunacakları belirtildi.

Cumartesi akşamı yaşanan olaydan sonra başkent Podgoritsa, Türk vatandaşları aleyhinde günlerce devam eden ırkçı protesto eylemlerine sahne olmuştu.

Taraftar gruplarının desteklediği ve "Türklere ölüm", "Türkler defolun" ve "Ey Türk, dışarı" gibi ırkçılık ve nefret söylemlerinin hakim olduğu gösterilerin yanı sıra Türk vatandaşlarına ait işletmelere saldırılar düzenlenmişti.

Irkçı saldırılar, olayların yaşandığı başkent Podgoritsa ile sınırlı kalmamış ve Bar, Kotor ve Hersek Novi gibi kentlerde de Türk vatandaşlarının işletmelerine ve araçlarına saldırılar yaşanmıştı.

Vizesiz seyaha askıya alınmıştı

Karadağ hükümeti de protestoların ardından Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasına geçici olarak son verme kararı almıştı.

Yaklaşık 600 bin nüfusa sahip olan ve gelirlerinin büyük bir kısmı turizm ile yabancı yatırımlara dayanan küçük Balkan ülkesinde yaklaşık 100 bin yabancı yaşıyor.

Verilere göre en kalabalık yabancı gruplarını yaklaşık 24 bin ile Sırbistan, 21 bin ile Rusya ve 13 bin ile Türk vatandaşları oluşturuyor.

Türkiye, aynı zamanda Karadağ'daki en büyük yatırımcı konumunda olmakla beraber Karadağ'da kayıtlı firmaların yüzde 20'sinin mülkiyeti Türk vatandaşlarında bulunuyor.

