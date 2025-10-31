Şoför değiştiren ehliyetsiz sürücü drona yakalandı

Görüntülerde, sürücü değiştirirken yere çöp attığı da belirlenen A.E'ye 19 bin 670 lira ceza kesildi.

Uygulama sırasında polis kontrol noktasını fark ederek otomobili durduran sürücü A.E. yanındaki N.J.S. ile yer değiştirdi.

