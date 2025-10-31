Özel'in konuşması ihbar sayıldı: O maç için soruşturma başlatıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt mitinginde "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış" şeklinde iddialarda bulunması üzerine olayı ve yasadışı bahis oynayan kişileri araştırmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 15:33, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 16:13
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Göztepe'nin maçında bahis oynandığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt mitinginde "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış" şeklinde iddialarda bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, iddialarda adı geçen olay ve kişileri araştırmak üzere resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.